Valami újra vágyik idén karácsonykor? Készítsen különleges ünnepi pudingot!

Ha itthon nem is szokás, de érdemes lehet megkóstolni, a brit családok számára elmaradhatatlan karácsonyi desszertet, a pudingot, amelyet hagyományosan Stir Up Sunday (advent előtti utolsó vasárnap) napján készítenek el, hogy a gyümölcsös keverék egy hónap alatt összeérjen. A séfek azonban arra ösztönzik az ünnepre készülőket, hogy idén merjenek kilépni a megszokott keretek közül: új fűszerek, egzotikus alkoholok, szokatlan szárított gyümölcsök és még füstölt hozzávalók is egyedivé tehetik a klasszikus édességet – írja a DailyMail.
Puding újragondolva: különleges ízek a világ minden tájáról
A hagyományos karácsonyi puding alapját mazsola, kandírozott citrusok, fahéj, szegfűszeg és szerecsendió adja, ám több séf azt javasolja, hogy nyissanak a nemzetközi ízek felé.
- Garam masala: Vivek Singh szerint egy csipet indiai fűszer mélyebb, aromásabb karaktert ad a desszertnek.
- Karibi rumkeverék: Kerth Gumbs évekig érlelt rumos gyümölcsalapja intenzív illatot és gazdag állagot biztosít.
- Japán alkoholok: Carlo Scotto shochut és umeshut használ brandy helyett, ami diós, földes vagy gyümölcsösen telt aromát ad.
Puding és a merészebb hozzávalók
Nem mindenki rajong a mazsoláért vagy a hagyományos aszalt gyümölcsökért, ezért több séf különleges alternatívákat ajánl:
- Trópusi gyümölcsök: banán, papaya, ananász, amelyek egzotikus édességgel gazdagítják a pudingot.
- Japán szárított gyümölcsök: yuzu-héj, aszalt datolyaszilva, ume (savanyított szilva).
- Kandírozott zöldségek: Paul Leonard szerint a kandírozott répa vagy sütőtök finom textúrát, enyhe édességet és szezonális hangulatot ad.
Puding különleges technikákkal – füstölés és zsiradékok
A Michelin-csillagos Mark Poynton szerint a gyümölcsök füstölése adja a legmodernebb csavart. Alkoholba áztatva, majd lassan füstölve mély, telt aromát kapnak.
A séfek a zsiradék szerepére is felhívják a figyelmet:
A marhafaggyú klasszikusan könnyű, levegős textúrát ad. Mások, például Jake Finn, a vaj vagy margarin használatára esküsznek, amely lágyabb, kevésbé tömör pudingot eredményez.
Kapcsolódó tartalmaink – hazai karácsonyi desszertek:
Sokan aggódnak amiatt, hogy a karácsonyi süteményük nem lesz tökéletes, pedig a bejgli tradicionális tulajdonságai közé tartozik a repedezés. A bejgli esetében az apró repedések teljesen természetesek, de mutatjuk hogyan is lesz tökéletes ez a karácsinyi édesség.
Sokan vásárolnak kimért édességet karácsony előtt, de kevesen tudják: ha 1 kilogramm szaloncukor kevesebb mint 70 szemet tartalmaz, akkor a fogyasztóvédelmi előírások szerint már nem felel meg a szabványnak. A szaloncukor darabszáma nem játék — és könnyen lehet, hogy Önnel is próbáltak trükközni.