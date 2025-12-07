Valami újra vágyik idén karácsonykor? Készítsen különleges ünnepi pudingot!

Ha itthon nem is szokás, de érdemes lehet megkóstolni, a brit családok számára elmaradhatatlan karácsonyi desszertet, a pudingot, amelyet hagyományosan Stir Up Sunday (advent előtti utolsó vasárnap) napján készítenek el, hogy a gyümölcsös keverék egy hónap alatt összeérjen. A séfek azonban arra ösztönzik az ünnepre készülőket, hogy idén merjenek kilépni a megszokott keretek közül: új fűszerek, egzotikus alkoholok, szokatlan szárított gyümölcsök és még füstölt hozzávalók is egyedivé tehetik a klasszikus édességet – írja a DailyMail.

A világ ízei egy desszertben: séfek mutatják, hogyan újítható meg a klasszikus brit puding

Fotó: Unsplash

Puding újragondolva: különleges ízek a világ minden tájáról

A hagyományos karácsonyi puding alapját mazsola, kandírozott citrusok, fahéj, szegfűszeg és szerecsendió adja, ám több séf azt javasolja, hogy nyissanak a nemzetközi ízek felé.

Garam masala : Vivek Singh szerint egy csipet indiai fűszer mélyebb, aromásabb karaktert ad a desszertnek.

Karibi rumkeverék : Kerth Gumbs évekig érlelt rumos gyümölcsalapja intenzív illatot és gazdag állagot biztosít.

Japán alkoholok: Carlo Scotto shochut és umeshut használ brandy helyett, ami diós, földes vagy gyümölcsösen telt aromát ad.

Puding és a merészebb hozzávalók

Nem mindenki rajong a mazsoláért vagy a hagyományos aszalt gyümölcsökért, ezért több séf különleges alternatívákat ajánl:

Trópusi gyümölcsök : banán, papaya, ananász, amelyek egzotikus édességgel gazdagítják a pudingot.

Japán szárított gyümölcsök : yuzu-héj, aszalt datolyaszilva, ume (savanyított szilva).

Kandírozott zöldségek: Paul Leonard szerint a kandírozott répa vagy sütőtök finom textúrát, enyhe édességet és szezonális hangulatot ad.

Puding különleges technikákkal – füstölés és zsiradékok

A Michelin-csillagos Mark Poynton szerint a gyümölcsök füstölése adja a legmodernebb csavart. Alkoholba áztatva, majd lassan füstölve mély, telt aromát kapnak.

A séfek a zsiradék szerepére is felhívják a figyelmet:

A marhafaggyú klasszikusan könnyű, levegős textúrát ad. Mások, például Jake Finn, a vaj vagy margarin használatára esküsznek, amely lágyabb, kevésbé tömör pudingot eredményez.