Rendkívüli bejelentést tett Putyin

Vlagyimir Putyin orosz elnök december 26-án tanácskozást tartott az állami fegyverkezési programról. Az elhangzott legfontosabb kijelentéseket az Izvesztyija foglalta össze.

Putyin

Fotó: AFP

Putyin az orosz hadiiparról

Putyin a tanácskozáson hangsúlyozta, hogy Oroszország védelmi ipari komplexuma stabilan működik. Elmondása szerint a hadiipari vállalatok folyamatos üzemmódban szállítják a szükséges fegyvereket és haditechnikát, egyaránt a különleges katonai műveletben részt vevő egységeknek és a fegyveres erők egészének.

Az államfő kiemelte, hogy 2022-höz képest 2025-re többszörösére nőtt a leginkább keresett hadfelszerelések gyártása.

Az egyéni páncélvédelmi eszközök termelése csaknem tizennyolcszorosára, a csapásmérő eszközöké és lőszereké több mint huszonkétszeresére emelkedett.

Hozzátette, hogy a páncélos fegyverzet gyártása 2,2-szeresére, a könnyű páncélozott technikáé 3,7-szeresére, a repülőeszközöké 4,6-szorosára nőtt. A rakéta és tüzérségi fegyverek gyártása pedig 9,6-szoros emelkedést mutat.

Putyin felhívta a figyelmet arra is, hogy a termelési költségek csökkentek, ugyanakkor ezen a téren még van további mozgástér. Az elnök megköszönte a hadiipari dolgozók önfeláldozó munkáját, és hangsúlyozta, hogy az időben meghozott állami döntések és támogatások rövid idő alatt megerősítették az ágazat anyagi és technikai bázisát, valamint jelentősen növelték a gyártókapacitásokat az egész beszállítói láncban.

A különleges katonai művelet alakulásáról

Az orosz elnök rámutatott, hogy a harci cselekmények jellege, formái és módszerei folyamatosan változnak. Az így megszerzett, felbecsülhetetlen tapasztalatokat teljes mértékben felhasználják a fegyveres erők és a hadiipar jövőbeni arculatának kialakításában.

A 2027–2036-os állami fegyverkezési programról

Putyin feladatként jelölte meg az új, 2027 és 2036 közötti időszakra szóló állami fegyverkezési program fő mutatóinak végleges összehangolását. Elmondta, hogy a részletekről már korábbi tanácskozásokon is szó esett, most pedig a program fő számainak és finanszírozási paramétereinek lezárása a cél.