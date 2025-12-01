Oroszországnak tovább kell bővítenie a katonai-technikai együttműködést, egyúttal pontosan teljesítenie kell az exportkötelezettségeket és megőriznie hírnevét, mint megbízható partner – jelentette ki Vlagyimir Putyin, Oroszország elnöke december 1-jén kiadott üzenetében.

Vlagyimir Putyin orosz elnök

Putyin: Fegyverexport és katonai-technikai kapcsolatok az orosz érdekek szolgálatában

Az államfő a Szövetségi Katonai-Technikai Együttműködési Szolgálat (FSVTS) 25. évfordulója alkalmából köszöntötte a szolgálat munkatársait és veteránjait, kiemelve munkájuk fontosságát az ország érdekeinek előmozdításában.

Fontos, hogy továbbra is következetesen fejlesszék tevékenységüket minden területen

– olvasható az üzenetben.

Ezen kívül Putyin hangsúlyozta a katonai-technikai kapcsolatok kiterjesztésének fontosságát, az exportkötelezettségek pontos teljesítését, valamint azt, hogy Oroszország megtartsa státuszát, mint megbízható üzleti partner.

Korábban, november 26-án, Putyin kijelentette, hogy tárgyalt a kirgiz államfővel, Sadyr Zsapárovval a katonai-technikai és katonai együttműködés bővítéséről. Az orosz elnök szerint a felek közösen tervezték a terrorizmus, az extrémizmus, a kábítószer-kereskedelem és a szervezett bűnözés elleni együttműködés további lépéseit.