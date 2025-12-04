Putyin döbbenetes dolgokról beszélt, az egész világ sokkban

Az orosz elnök, Putyin a Kremlben zajló egyeztetések után kijelentette, hogy Moszkva már a konfliktus kezdetén is világossá tette: Donbasz lakói nem akarják folytatni a közös állami létet Kijevvel. A referendumok után – mondta – az ukrán hadsereg kivonása lehetett volna a békés rendezés alapja, ám Kijev mégis a fegyveres konfrontációt választotta.

Putyin: Oroszország felszabadítja Donbasz és Novorosszija területeit – ezt ígérte a tárgyalások után Fotó: GAVRIIL GRIGOROV / POOL

Putyin szerint Oroszország számára a cél most már egyértelmű: a térség visszakerülése orosz ellenőrzés alá elkerülhetetlen. Úgy fogalmazott, hogy „most már elég volt a harcból”, és a felszabadítás akár katonai eszközökkel, akár azzal történhet, hogy az ukrán alakulatok elhagyják a területet. A kijelentés különösen hangsúlyos volt, mivel a teljes amerikai delegáció személyesen hallotta elhangzani – írta a Lenta.

Putyin: Az amerikai csomag több pontját nem fogadja el Moszkva

A hosszú tárgyalás során az amerikai fél Donald Trump béketervének 27 pontját négy külön „csomagra” bontva mutatta be. Putyin elmondta, hogy bár több elem is ismerős volt a korábbi egyeztetésekről, most olyan új dokumentumokat is elővettek, amelyek miatt részletesen át kellett tekinteni az összes javaslatot.

Az orosz elnök azonban hozzátette: voltak pontok, amelyekkel Moszkva nem ért egyet. Ezeket nem részletezte, mondván, hogy a konfliktusrendezést nem a nyilvános vita, hanem a csendes munka viszi előre. Azt azonban megerősítette, hogy a megbeszélések alapját az anchorage-i csúcstalálkozón elért előzetes megállapodások képezték.

Putyin az amerikai lépéssorozatot „ingázó külpolitikának”, más néven a „shuttle" diplomácia módszerének nevezte. Washington – mondta – folyamatosan közvetít Moszkva, Kijev és az európai fővárosok között.

Ötórás éjszakai egyeztetés a Kremlben

A tárgyaláson Putyin mellett Kirill Dmitrijev, az elnök különmegbízottja, és Jurij Usakov tanácsadó is jelen volt. Az amerikai oldalt Steve Witkoff és Jared Kushner vezette. A felek több lehetséges rendezési forgatókönyvet áttekintettek, és Usakov szerint a beszélgetés „konstruktív, érdemi és hasznos” volt.