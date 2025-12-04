Az orosz elnök, Putyin a Kremlben zajló egyeztetések után kijelentette, hogy Moszkva már a konfliktus kezdetén is világossá tette: Donbasz lakói nem akarják folytatni a közös állami létet Kijevvel. A referendumok után – mondta – az ukrán hadsereg kivonása lehetett volna a békés rendezés alapja, ám Kijev mégis a fegyveres konfrontációt választotta.
Putyin szerint Oroszország számára a cél most már egyértelmű: a térség visszakerülése orosz ellenőrzés alá elkerülhetetlen. Úgy fogalmazott, hogy „most már elég volt a harcból”, és a felszabadítás akár katonai eszközökkel, akár azzal történhet, hogy az ukrán alakulatok elhagyják a területet. A kijelentés különösen hangsúlyos volt, mivel a teljes amerikai delegáció személyesen hallotta elhangzani – írta a Lenta.
Putyin: Az amerikai csomag több pontját nem fogadja el Moszkva
A hosszú tárgyalás során az amerikai fél Donald Trump béketervének 27 pontját négy külön „csomagra” bontva mutatta be. Putyin elmondta, hogy bár több elem is ismerős volt a korábbi egyeztetésekről, most olyan új dokumentumokat is elővettek, amelyek miatt részletesen át kellett tekinteni az összes javaslatot.
Az orosz elnök azonban hozzátette: voltak pontok, amelyekkel Moszkva nem ért egyet. Ezeket nem részletezte, mondván, hogy a konfliktusrendezést nem a nyilvános vita, hanem a csendes munka viszi előre. Azt azonban megerősítette, hogy a megbeszélések alapját az anchorage-i csúcstalálkozón elért előzetes megállapodások képezték.
Putyin az amerikai lépéssorozatot „ingázó külpolitikának”, más néven a „shuttle" diplomácia módszerének nevezte. Washington – mondta – folyamatosan közvetít Moszkva, Kijev és az európai fővárosok között.
Ötórás éjszakai egyeztetés a Kremlben
A tárgyaláson Putyin mellett Kirill Dmitrijev, az elnök különmegbízottja, és Jurij Usakov tanácsadó is jelen volt. Az amerikai oldalt Steve Witkoff és Jared Kushner vezette. A felek több lehetséges rendezési forgatókönyvet áttekintettek, és Usakov szerint a beszélgetés „konstruktív, érdemi és hasznos” volt.
A találkozó végén Putyin Witkoff útján üdvözletét küldte az amerikai elnöknek, és több politikai jelzést is átadott Washingtonnak. Bár konkrét egyezség még nem született, az orosz elnök szavai alapján Moszkva az elkövetkező időszakban tovább erősíti jelenlétét és céljait Donbasz és Novorosszija térségében.