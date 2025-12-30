Putyin elleni támadás: soha nem látott fegyverekkel jöhet Oroszország válasza – erre senki nem számított

Putyin rezidenciáját ért támadási kísérlet után egy ismert orosz haditudósító arról írt, hogy az eset „felszabadíthatja a korábbi korlátokat” az orosz hadvezetés előtt. Hangsúlyozta ugyanakkor: a válasz módjáról és időzítéséről kizárólag az elnök dönthet. A publicisztika szerzője szerint egy esetleges válasznak meggyőzőnek és súlyosnak kellene lennie, ám nem feltétlenül azonnalinak.

Putyin esetleges válaszlépéseiről indult vita azután, hogy Moszkva támadási kísérletről számolt be egy elnöki rezidencia ellen

Fotó: AFP

A megszólalás különösen nagy visszhangot keltett azért, mert a szerző felvetette:

Oroszország új, eddig nem alkalmazott fegyverrendszereket is tesztelhetne valós körülmények között.

A cikkben szereplő megfogalmazások hangsúlyozottan véleményként jelentek meg, nem hivatalos álláspontként – írja a Lenta.

Mit állítanak Putyin rezidenciájának megtámadásáról, és mire következtetnek ebből?

A Putyin elleni támadásról orosz részről azt közölték: nagy hatótávolságú pilóta nélküli eszközökkel (drónokkal) kíséreltek meg csapást mérni egy, állami jelentőségűnek minősített objektumra a Novgorodi területen. Az orosz külügyminiszter később „célzott támadási kísérletről” beszélt, és jelezte, hogy a történteknek lesznek következményei.

Az ügy nemzetközi dimenziót is kapott, miután az orosz elnök a hírek szerint telefonon tájékoztatta az amerikai elnököt az esetről. Orosz források szerint Washingtonban megütközést váltott ki a beszámoló, és az amerikai fél jelezte: az esemény hatással lehet az Ukrajnával kapcsolatos megközelítésére.

Moszkva hivatalos kommunikációja ugyanakkor hangsúlyozza, hogy Oroszország továbbra is nyitott a diplomáciai megoldások keresésére, de korábbi megállapodások és keretek felülvizsgálata is napirendre kerülhet.

A vita hátterében az a szélesebb értelmezés áll, miszerint a konfliktus új szakaszába léphet. Egyes orosz elemzők „fordulópontról” beszélnek, míg mások óvatosságra intenek, és a következmények mérlegelését sürgetik. A nyilvánosság elé került vélemények mindenesetre azt mutatják, hogy Putyin környezetében a történteket súlyos provokációként értelmezik.