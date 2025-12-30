Putyin elleni támadás: soha nem látott fegyverekkel jöhet Oroszország válasza – erre senki nem számított

Putyin rezidenciáját ért támadási kísérlet után egy ismert orosz haditudósító arról írt, hogy az eset „felszabadíthatja a korábbi korlátokat” az orosz hadvezetés előtt. Hangsúlyozta ugyanakkor: a válasz módjáról és időzítéséről kizárólag az elnök dönthet. A publicisztika szerzője szerint egy esetleges válasznak meggyőzőnek és súlyosnak kellene lennie, ám nem feltétlenül azonnalinak.
A megszólalás különösen nagy visszhangot keltett azért, mert a szerző felvetette:
Oroszország új, eddig nem alkalmazott fegyverrendszereket is tesztelhetne valós körülmények között.
A cikkben szereplő megfogalmazások hangsúlyozottan véleményként jelentek meg, nem hivatalos álláspontként – írja a Lenta.
Mit állítanak Putyin rezidenciájának megtámadásáról, és mire következtetnek ebből?
A Putyin elleni támadásról orosz részről azt közölték: nagy hatótávolságú pilóta nélküli eszközökkel (drónokkal) kíséreltek meg csapást mérni egy, állami jelentőségűnek minősített objektumra a Novgorodi területen. Az orosz külügyminiszter később „célzott támadási kísérletről” beszélt, és jelezte, hogy a történteknek lesznek következményei.
Az ügy nemzetközi dimenziót is kapott, miután az orosz elnök a hírek szerint telefonon tájékoztatta az amerikai elnököt az esetről. Orosz források szerint Washingtonban megütközést váltott ki a beszámoló, és az amerikai fél jelezte: az esemény hatással lehet az Ukrajnával kapcsolatos megközelítésére.
Moszkva hivatalos kommunikációja ugyanakkor hangsúlyozza, hogy Oroszország továbbra is nyitott a diplomáciai megoldások keresésére, de korábbi megállapodások és keretek felülvizsgálata is napirendre kerülhet.
A vita hátterében az a szélesebb értelmezés áll, miszerint a konfliktus új szakaszába léphet. Egyes orosz elemzők „fordulópontról” beszélnek, míg mások óvatosságra intenek, és a következmények mérlegelését sürgetik. A nyilvánosság elé került vélemények mindenesetre azt mutatják, hogy Putyin környezetében a történteket súlyos provokációként értelmezik.