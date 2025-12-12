Sorsfordító lépések készülnek Ukrajna kapcsán – Putyin fontos vezetővel tárgyalt

Hírlevél
38 perce
Vlagyimir Putyin és Recep Tayyip Erdoğan részletesen megvitatták Ukrajna helyzetét, a nemzetközi kapcsolatokat és az EU terveit az orosz befagyasztott vagyonról.
vlagyimir putyinpeszkovdmitrij peszkov

Oroszország elnöke, Vlagyimir Putyin és török kollégája, Recep Tayyip Erdoğan találkozójuk során megvitatta Ukrajnával kapcsolatos helyzetet. A tárgyalás részleteit Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője osztotta meg a RIA Novosztyi szerint.

putyin
Putyin és Erdogan találkozott. Fotó: DOGUKAN KESKINKILIC / ANADOLU

Putyin és Erdoğan áttekintették Ukrajna ügyét és az EU terveit

„Részletes eszmecserét folytattak az ukrán ügyekről” – mondta a Kreml képviselője.

A két államfő emellett a nemzetközi napirendi pontokat és az Oroszország–Törökország közötti kapcsolatokat is áttekintette. Peszkov elmondása szerint Putyin és Erdoğan egyetértettek abban, hogy az országok között nincs „jelentős probléma”, és a kétoldalú kapcsolatok „nagyon jól” alakulnak.

Korábban Peszkov arról is beszámolt, hogy Putyin és Erdoğan az Európai Unió tervét vitatta meg az orosz befagyasztott vagyon határozatlan idejű zárolására vonatkozóan, amelyet Putyin „óriási csalásnak” nevezett.

 

