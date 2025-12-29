Sokkoló fordulat a fronton: az ukránok nem tudták megállítani Putyin seregét

Az orosz „Kelet” csapatcsoport egységei áttörték az ukrán fegyveres erők védelmét, és lendületesen nyomulnak előre Zaporizzsja városa felé. Erről Vlagyimir Putyin orosz elnök számolt be a különleges katonai művelet helyzetét értékelő tanácskozáson, a TASZSZ beszámolója szerint.

Vlagyimir Putyin orosz elnök

Fotó: AFP

Putyin bejelentette: áttörték a frontot, közelednek Zaporizzsjához

Az államfő hangsúlyozta, hogy Ukrajna hosszú éveken át készült Zaporizzsja védelmére, ennek ellenére az orosz fegyveres erők sikerrel teljesítik feladataikat ezen az irányon. Elmondása szerint a „Kelet” csoport csapatai átkeltek a Gajcsur folyón, áttörték az ellenséges védelmet, és jó ütemben fejlesztik tovább a támadást Zaporizzsja irányába.

Az orosz vezérkari főnök hozzátette, hogy Zaporizzsja felé a „Dnyeper” csapatcsoport is előrenyomul. Tájékoztatása szerint az egységek elfoglalták Lukjanovszkoje települést.

Putyin korábban arról is beszélt, hogy Szeverszk városának ellenőrzés alá vonása a Donyecki Népköztársaságban közelebb visz az ukrán erők kiszorításához Donbaszból és a békés élet helyreállításához. Véleménye szerint az ott elért sikerek újabb offenzíva lehetőségét készítik elő.