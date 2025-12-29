Hírlevél
Sokkoló fordulat a fronton: az ukránok nem tudták megállítani Putyin seregét

19 perce
Olvasási idő: 3 perc
Az orosz elnök bejelentése szerint az orosz fegyveres erők több irányból is előretörnek Zaporizzsja felé. A „Kelet” és a „Dnyeper” csapatcsoport sikerei új helyzetet teremtenek a front ezen szakaszán.
vlagyimir putyinukrajnafegyvereserő

Az orosz „Kelet” csapatcsoport egységei áttörték az ukrán fegyveres erők védelmét, és lendületesen nyomulnak előre Zaporizzsja városa felé. Erről Vlagyimir Putyin orosz elnök számolt be a különleges katonai művelet helyzetét értékelő tanácskozáson, a TASZSZ beszámolója szerint.

Vlagyimir Putyin orosz elnök
Vlagyimir Putyin orosz elnök
Fotó: AFP

Putyin bejelentette: áttörték a frontot, közelednek Zaporizzsjához

Az államfő hangsúlyozta, hogy Ukrajna hosszú éveken át készült Zaporizzsja védelmére, ennek ellenére az orosz fegyveres erők sikerrel teljesítik feladataikat ezen az irányon. Elmondása szerint a „Kelet” csoport csapatai átkeltek a Gajcsur folyón, áttörték az ellenséges védelmet, és jó ütemben fejlesztik tovább a támadást Zaporizzsja irányába.

Az orosz vezérkari főnök hozzátette, hogy Zaporizzsja felé a „Dnyeper” csapatcsoport is előrenyomul. Tájékoztatása szerint az egységek elfoglalták Lukjanovszkoje települést.

Putyin korábban arról is beszélt, hogy Szeverszk városának ellenőrzés alá vonása a Donyecki Népköztársaságban közelebb visz az ukrán erők kiszorításához Donbaszból és a békés élet helyreállításához. Véleménye szerint az ott elért sikerek újabb offenzíva lehetőségét készítik elő.

 

