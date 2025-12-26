Megmutatták Putyin karácsonyi ajándékát – fotó

Az orosz külügyminisztérium hivatalos szóvivője, Marija Zaharova fotót tett közzé arról a díszes dobozról, amelyet Vlagyimir Putyin orosz elnöktől kapott ajándékba. A diplomata a Telegram-csatornáján mutatta meg a meglepetést.

Vlagyimir Putyin orosz elnök

Fotó: AFP

Putyin ajándékkal lepte meg Zaharovát

A képen egy ajándékdoboz látható „Moszkva” és „Kreml” felirattal, valamint maga a díszes ékszerdoboz, amelyen a Kreml és Szent György alakja szerepel. Az ajándék mellett egy kártya is látható, rajta a felirat: „Vlagyimir Vlagyimirovics Putyin”. A fotón egy boríték is feltűnik, amelyet feltehetően „M. V. Zaharovának” címeztek.

Korábban nyilvánosságra került, hogy Vlagyimir Putyin táviratban is felköszöntötte Zaharovát jubileuma alkalmából. Az orosz elnök szóvivője, Dmitrij Peszkov szintén gratulált a külügyi szóvivőnek.