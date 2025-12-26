Hírlevél
vlagyimir putyin

Megmutatták Putyin karácsonyi ajándékát – fotó

4 perce
Olvasási idő: 2 perc
Ilyen ajándékot ritkán látni.
vlagyimir putyinmarija zaharovakreml

Az orosz külügyminisztérium hivatalos szóvivője, Marija Zaharova fotót tett közzé arról a díszes dobozról, amelyet Vlagyimir Putyin orosz elnöktől kapott ajándékba. A diplomata a Telegram-csatornáján mutatta meg a meglepetést.

Vlagyimir Putyin orosz elnök
Vlagyimir Putyin orosz elnök
Fotó: AFP

Putyin ajándékkal lepte meg Zaharovát

A képen egy ajándékdoboz látható „Moszkva” és „Kreml” felirattal, valamint maga a díszes ékszerdoboz, amelyen a Kreml és Szent György alakja szerepel. Az ajándék mellett egy kártya is látható, rajta a felirat: „Vlagyimir Vlagyimirovics Putyin”. A fotón egy boríték is feltűnik, amelyet feltehetően „M. V. Zaharovának” címeztek.

Korábban nyilvánosságra került, hogy Vlagyimir Putyin táviratban is felköszöntötte Zaharovát jubileuma alkalmából. Az orosz elnök szóvivője, Dmitrij Peszkov szintén gratulált a külügyi szóvivőnek.

