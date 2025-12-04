Szürreális fogadtatást kapott Putyin Indiában, csak pislogott az elnök – videó

Az indiai főváros reggel óta készült a látogatásra: az első beszámolók szerint Putyin megérkezése előtt utcaseprő járművek járták végig Delhi főútvonalait, a központi sugárutakat pedig orosz–indiai zászlók és hatalmas poszterek szegélyezték. A történet szerint az előkészületekben különösen nagy hangsúlyt kapott az a rögtönzött színpad, ahol az érkezés után egy hagyományos indiai tánc fogadta az orosz államfőt és Modi miniszterelnököt. A jelenlévők azt mesélték, hogy a műsor erejéig a delegációk is megálltak, a táncosok mozdulatait pedig csendes figyelemmel kísérte mindkét vezető – írta a Gazeta.ru.

Vlagyimir Putyin orosz elnök

Fotó: ALEXANDER NEMENOV / POOL

Modi különleges gesztussal jelezte a találkozó fontosságát

A helyi sajtó később arról számolt be, hogy a látogatás jelentőségét Modi személyes fogadása is kiemelte: a miniszterelnök a Palam légibázison várta az orosz elnököt, és a beszámolók szerint olyan ritka gesztust tett, amelyre kevésszer akad példa indiai diplomáciában. Úgy tudni, hogy Putyin még az előkészített orosz limuzin helyett is inkább Modi fehér terepjárójába szállt be – az indiai külpolitikai források ezt baráti jelzésként értékelték.

Ünnepi hangulat és szigorú biztonság az indiai fővárosban

A találkozót egy ötrétegű biztonsági rendszerrel védik, amelyet napokkal korábban állítottak fel Újdelhiben. A város vezetése már a korai órákban lezárásokat rendelt el, a kétoldalú programokat pedig úgy állították össze, hogy a delegációk zavartalanul közlekedhessenek a fővárosban. A tervek szerint Putyin december 4–5. között több megbeszélést is tart majd: találkozik Droupadi Murmu államfővel, valamint Modi miniszterelnökkel, és a felek több kormányközi és kereskedelmi dokumentumot is aláírhatnak.

A nap hangulatát azonban mindenekelőtt a indiai tánc nyitójelent jelenete határozta meg, amelyet a helyi sajtó már most a látogatás egyik legszimbolikusabb pillanataként emleget.