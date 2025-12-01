Megvan a dátum! Ezen a napon dönt Putyin Ukrajna sorsáról

A megbeszélésekre – a francia AFP ügynökség értesülése szerint – Steve Witkoff december 1-jén indult útnak Oroszországba. A találkozó időpontját kedd délutánra rögzítették, és a Kreml a várakozások szerint részletes helyzetértékeléssel készül az ukrajnai háború állásáról, valamint a közelmúltban felmerült békekoncepciókról - írja a Kommersant.

Putyin Moszkvában készül az amerikai tárgyalóküldött érkezésére – holnap jön Witkoff Fotó: GAVRIIL GRIGOROV / POOL

Új lendületet kapott a békekoncepció – Moszkva reagál a Miami-tárgyalások eredményeire

A cikk szerint Washington és Kijev képviselői november 30-án Miamiban folytattak tárgyalásokat, amelyekről Marco Rubio amerikai külügyminiszter azt mondta: produktív egyeztetés zajlott, de további munka szükséges ahhoz, hogy a vitás kérdésekben közeledés történjen.

A háttérben közben Donald Trump is megerősítette, hogy a felülvizsgált béketervről folytatott eszmecserék „jól haladnak”, és több amerikai kormányzati forrás is azt érzékeltette, hogy Washington egy realista kompromisszumra készül.

A CNN értesülése szerint a Miami-tárgyalásokon felmerült egy olyan forgatókönyv is, amelyben Ukrajna gyakorlatilag elesne attól a lehetőségtől, hogy csatlakozzon a NATO-hoz. Ezt az opciót a hírek szerint több amerikai és európai döntéshozó is „politikai realitásként” kezeli, bár Kijev nyilvánosan továbbra is elutasítja.

Moszkva ugyanakkor az utóbbi hetekben több jelét adta, hogy kész meghallgatni az Egyesült Államok által felvetett javaslatokat, különösen azokat, amelyeket Steve Witkoff, az amerikai tárgyalóküldött fog a Kremlben személyesen ismertetni. A találkozó körüli feszültség azt mutatja, hogy a mostani diplomáciai forduló döntő fontosságú lehet a háború lehetséges lezárását érintő folyamatokban.

Moszkva diplomáciai mozgástere bővül – Putyin célja a következő hetekben

Elemzők szerint Putyin a mostani megbeszélésekkel megpróbálja újrapozicionálni Oroszországot az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásokban. Moszkva láthatóan azt szeretné, ha a következő hetekben körvonalazódnának azok a pontok, amelyekről a felek egyáltalán képesek közös alapot kialakítani.