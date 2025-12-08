Putyin váratlan bejelentése után megindult az üzenetáradat

A kérdésbeküldés több csatornán keresztül is lehetséges. A hivatalos tájékoztatás szerint az érdeklődők az erre a célra kialakított weboldalakon, mobilalkalmazáson, telefonos ügyfélszolgálaton és a legnagyobb orosz közösségi platformokon keresztül is kapcsolatba léphetnek Putyinnal – írja a Lenta.

A Kreml szerint Putyin december 19-ig fogadja a kérdéseket az idei közvetlen vonalra.

Fotó: AFP

Hogyan lehet kérdést feltenni Putyinnak?

A Kreml hangsúlyozta, hogy a lehetőségek széles skálája biztosítja: bárki eljuttathatja üzenetét, függetlenül attól, hogy milyen kommunikációs eszközt használ. A kérdéseket egészen a december 19-én záruló műsor végéig fogadják.

Az idei közvetlen vonal annyiban különleges, hogy – ahogy Dmitrij Peszkov szóvivő jelezte – nem lesznek élő, helyszíni bejelentkezések, a beszélgetés pedig teljes egészében stúdiókörnyezetben zajlik majd.

Miért fontos ez az esemény Oroszország közéletében?

A közvetlen vonal évek óta az egyik legnézettebb politikai műsor, ahol Putyin részletesen reagál a társadalmi, gazdasági és külpolitikai kérdésekre. A műsor egyszerre kommunikációs eszköz és politikai jelzés: az elnök számára lehetőség, hogy közvetlenül érzékelje az ország hangulatát, a lakosság pedig úgy érzi, valóban eljut hozzá a szava. A kérdésküldési rendszer több millió bejegyzést kezel évente, így a program Oroszország egyik legnagyobb interaktív politikai eseménye.