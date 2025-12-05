Putyin megszólalt a Szovjetunió lehetséges jövőjéről – meglepő, amit mondott

Putyin szerint „kizárt és értelmetlen” lenne a Szovjetunió helyreállítását célul kitűzni. Úgy fogalmazott, hogy Moszkva részéről nem létezik ilyen szándék, és nem is lenne értelme feléleszteni egy olyan államalakulatot, amely a saját rendszerének gyengeségei miatt omlott össze.

Putyin szerint nincs értelme a Szovjetunió visszaállításáról beszélni, mert a rendszer összeomlása elkerülhetetlen volt

Fotó: AFP

Az orosz elnök hozzátette: nem keresne bűnbakot a széthullásért, mert a probléma magában a rendszerben gyökerezett. A kijelentés kontrasztba áll korábbi, világszerte idézett mondatával, miszerint a Szovjetunió összeomlása „a 20. század legnagyobb geopolitikai katasztrófája” volt. Most azonban hangsúlyozta, hogy ez nem jelenti a visszaépítés szándékát – írja a Ctrana.

Miért fontos most ez a Putyin-nyilatkozat?

A nyilatkozat időzítése nem véletlen. A nemzetközi politikában ismét erősödnek azok a narratívák, amelyek Oroszországot birodalmi restaurációra készülő hatalomként állítják be.

Putyin mostani kijelentése ezzel szemben azt üzeni: a Kreml új geopolitikai stratégiát követ, amely nem a múlt visszahozására, hanem egy új, modern orosz állami struktúra megerősítésére törekszik.