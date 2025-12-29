A kijevi rezsim őrült terrorcselekményt hajtott végre, amikor megpróbálta megtámadni Oroszország elnökének, Putyinnak a rezidenciáját – jelentette ki hétfőn a krími parlament elnöke, Vlagyimir Konsztantyinov.

Putyin

Fotó: AFP

Putyin rezidenciája elleni dróntámadás: őrült terrorcselekménynek nevezik Kijev lépését

Korábban Szergej Lavrov orosz külügyminiszter közölte, hogy a kijevi rezsim december 29-re virradó éjszaka terrortámadást kísérelt meg az orosz elnök novgorodi régióban található állami rezidenciája ellen. A támadás során 91 pilóta nélküli repülőeszközt vetettek be, amelyeket a légvédelem teljes egészében megsemmisített. Sérültekről nem érkezett információ. Lavrov hangsúlyozta, hogy Oroszország a támadás ellenére sem lép ki az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalási folyamatból, ugyanakkor Moszkva felülvizsgálja tárgyalási álláspontját. A külügyminiszter szerint az orosz fegyveres erők már kijelölték a válaszcsapások célpontjait és időzítését.

Jurij Usakov, az orosz elnök tanácsadója elmondta, hogy Vlagyimir Putyin személyesen tájékoztatta Donald Trump amerikai elnököt arról, hogy az ukrán fegyveres erők támadási kísérlete nem marad válasz nélkül.

Usakov szerint egyértelmű üzenetet küldtek, miszerint az ilyen felelőtlen terrorcselekmények a lehető legkomolyabb következményekkel járnak. Az amerikai elnököt sokkolta és felháborította az orosz államfő rezidenciája elleni támadási kísérlet.

Konsztantyinov Telegram-csatornáján azt írta, hogy Kijevben immár több mint tizenkét éve terroristák ülnek hatalmon, közvetlenül az államcsíny óta. Véleménye szerint semmilyen választás nem moshatja le ezt a bélyeget, még akkor sem, ha más szereplők kerülnek hatalomra. Úgy fogalmazott, Volodimir Zelenszkij aljasságban, romlottságban és hazugságban még elődjét, Petro Porosenkót is felülmúlta. Hozzátette, Zelenszkij most is arcátlanul tagadja a terrortámadás tényét, mert félti maradék nemzetközi megítélését és Donald Trump támogatását.

A krími parlament elnöke szerint a történtek egyértelműen választ követelnek.