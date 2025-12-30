Terrortámadás Putyin ellen: Donald Trump is a célpontok között

Putyin körül újabb feszültség alakult ki, miután a Kreml szerint terrortámadás érte az orosz elnök valdaji rezidenciáját. A hivatalos moszkvai álláspont alapján az akció célja a tárgyalási folyamat megzavarása volt, és messze túlmutatott Putyin személyén - írja az Interfax.

Putyin ellen irányuló terrortámadásról beszél a Kreml – Trumpot is célba vették? Fotó: MIKHAIL METZEL / POOL

Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője keddi sajtótájékoztatóján hangsúlyozta: a történtek összefüggésben állnak Volodimir Zelenszkij korábbi nyilatkozataival is. Felidézte az ukrán elnök karácsonyi beszédét, amelyben – Peszkov értelmezése szerint – közvetett üzenetek hangzottak el Putyin irányába.

A szóvivő szerint a támadás egyúttal Donald Trump ellen is irányult, mivel célja az volt, hogy ellehetetlenítse az Egyesült Államok volt elnökének békét szorgalmazó törekvéseit az ukrajnai konfliktus lezárására.

Dróntámadás Valdaj térségében – bizonyíték nélkül, de megtorlással fenyegetnek

A dróntámadás Valdaj térségében Szergej Lavrov külügyminiszter bejelentése nyomán került nyilvánosságra, aki szerint pilóta nélküli eszközök támadták meg Putyin rezidenciáját a novgorodi régióban. Lavrov azonban nem szolgált konkrét bizonyítékokkal az állítólagos támadásról.

Peszkov ezt követően élesen bírálta azokat a nyugati médiumokat, amelyek kétségbe vonták az incidens megtörténtét. Úgy fogalmazott: teljes képtelenség azt állítani, hogy semmi sem történt, mivel szerinte „tömeges dróncsapásról” volt szó, amelyet az orosz légvédelem sikeresen semlegesített.

A lelőtt drónok roncsairól Peszkov nem közölt részleteket, mondván, ez katonai kérdés. Ugyanakkor egyértelművé tette: Oroszország válaszlépéseket tervez, és a történtek hatással lesznek Moszkva további tárgyalási álláspontjára is.

Ezzel szemben az ukrán hatóságok azt állítják, hogy Oroszország kitalálta az egész történetet, hogy ürügyet teremtsen újabb támadásokhoz és politikai nyomásgyakorláshoz.