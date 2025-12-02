Putyin nagy dobásra készül: mutatjuk, mikor dőlhet el Zelenszkij sorsa

Vlagyimir Putyin orosz elnök kedden Moszkvában találkozik Steve Witkoff amerikai különmegbízottal, miután a Fehér Ház közölte, hogy „nagyon optimista” egy Ukrajna háborúját lezáró megállapodással kapcsolatban – írta meg a BBC.

Putyin

Fotó: AFP

Putyin és Trump emberei az utolsó simításokat végzik a béketerven

Az egyeztetésen várhatóan jelen lesz Donald Trump amerikai elnök veje, Jared Kushner is, aki eddig is külső tanácsadóként vett részt diplomáciai tárgyalásokban.

A moszkvai csúcstalálkozót két napos floridai egyeztetés előzte meg, ahol ukrán és amerikai tisztviselők, köztük Witkoff és Kushner finomították az amerikaiak által támogatott béketervet. A CNN szerint a tervet több fél eddig Moszkvának kedvezőnek látta.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a beszámolók szerint „építő jellegűnek” nevezte a tárgyalásokat, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy „maradtak kemény kérdések, amelyeket át kell dolgozni”.

Párizsi találkozója után, ahol Emmanuel Macron francia elnökkel egyeztetett, Zelenszkij kijelentette: Kijev fő célja Ukrajna szuverenitásának megőrzése és erős biztonsági garanciák megszerzése.

Elmondása szerint a „területi kérdés a legnehezebb” pont a béketárgyalásokon, mivel a Kreml továbbra is olyan kelet-ukrajnai területek átadását követeli, amelyeket Kijev még mindig ellenőriz – Ukrajna ezt álláspontja szerint soha nem fogja elfogadni.

Witkoff eközben tárgyalt Keir Starmer brit miniszterelnökkel, Zelenszkijjel és Ukrajna új főtárgyalójával, Rusztem Umerovval is. Számos európai vezető virtuálisan csatlakozott a Zelenszkij–Macron találkozóhoz.

A Fehér Ház szóvivője, Karoline Leavitt hétfőn azt mondta, hogy az előzetes béketervet „jelentősen finomították”, és Washington „nagyon optimistán” látja az esélyeket. Hozzátette: a részleteket a tárgyalókra bízzák, de „remélik, hogy végre véget érhet a háború”.

Putyin a múlt héten azt nyilatkozta, hogy látta az amerikaiak által készített békeajánlat tervezetét, amely szerinte a jövőbeli megállapodás alapja lehet. A Kreml azonban később jelezte: kérdéses, elfogadják-e a módosított változatot, miután Kijev és több európai szövetséges változtatásokat eszközölt rajta.