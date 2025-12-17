Putyin döntött Ukrajna sorsáról – rendkívüli bejelentést tett az orosz elnök

Putyin Ukrajna kérdésében megfogalmazott álláspontja szerint Moszkva nem vár a végtelenségig a diplomáciára. Az orosz elnök a Védelmi Minisztérium vezető testületének ülésén kijelentette: amennyiben Ukrajna és külföldi támogatói elutasítják az érdemi tárgyalásokat, Oroszország katonai eszközökkel fogja elérni céljait – írja a Gazeta.ru.

Putyin Ukrajna ügyében döntött: ha nincs tárgyalás, jön a katonai megoldás

Fotó: SERGEI BULKIN / POOL

Putyin úgy fogalmazott: ha az „ellenérdekelt fél” nem hajlandó konstruktív párbeszédre, akkor Oroszország a saját történelmi földjeinek felszabadítását katonai úton fogja végrehajtani. A kijelentés egyértelmű jelzésként értelmezhető arra, hogy Moszkva nem kész kompromisszumra olyan feltételek mellett, amelyeket elfogadhatatlannak tart.

Gyorsíthat az orosz hadsereg

Az orosz elnök külön kitért arra is, hogy az orosz hadsereg rendelkezik azokkal a képességekkel, amelyekkel növelni tudja a támadó hadműveletek ütemét a stratégiailag fontos térségekben. Szavai szerint a műveletek kiterjesztése vagy felgyorsítása kizárólag katonai megfontolások alapján történik.

Putyin emlékeztetett arra, hogy az orosz csapatok parancsnokainak továbbra is a vezérkar által kidolgozott terv szerint kell végrehajtaniuk a feladataikat. Hangsúlyozta: az orosz hadsereg tevékenysége nincs határidőkhöz vagy politikai eseményekhez kötve, kizárólag a katonai célszerűség határozza meg a lépéseket.

Diplomácia vagy eszkaláció

A kijelentések újabb bizonytalanságot hoznak a konfliktus jövőjét illetően. Miközben a nemzetközi diplomácia egy része továbbra is a tárgyalásos megoldást sürgeti, Moszkva egyre nyíltabban beszél arról, hogy a katonai megoldás maradhat az egyetlen járható út.

Putyin Ukrajna kapcsán megfogalmazott üzenete így egyszerre szól figyelmeztetésként Kijevnek és jelzésként a Nyugatnak: Oroszország kész hosszú távon is folytatni a hadműveleteket, ha nem lát valódi politikai nyitottságot a másik oldalon.