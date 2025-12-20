Putyin keményen odaszólt Ursula von der Leyennek

Vlagyimir Putyin az éves kérdezz felelek során, amelyet idén az év végi sajtótájékoztatóval vontak össze, következetes és politikailag erős képet rajzolt az ukrajnai konfliktusról és a Nyugattal fennálló viszonyról. Üzenete világos: Moszkva hosszú ideje tárgyalásos megoldást keresett, és ma is lehetséges a diplomáciai kiút, ha teljesülnek a biztonsági feltételek. Kiemelt szerepet kapott Donald Trump. Putyin szerint az amerikai elnök komoly és őszinte erőfeszítéseket tesz a konfliktus lezárására, és elárulta, hogy az anchorage-i találkozón Oroszország gyakorlatilag elfogadta Washington javaslatait.

Putyin készen áll lezárni a konfliktust.

Fotó: AFP

Vége lehet a háborúnak? Putyin feltételei nyilvánosak

Ez a kijelentés az európai nyugati narratívát kívánja megfordítani, amely Moszkvát kompromisszumképtelennek állítja be. Putyin ugyanakkor ismét a háború szerkezeti okát nevezte meg: a minszki megállapodások körüli nyugati megtévesztést és a NATO keleti bővítését. Szerinte nem új követelésekről van szó, hanem korábban tett ígéretek betartásáról. Ebben a keretben Oroszország nem zárja ki a harcok befejezését, ha tisztelettel bánnak vele, és nem erőltetnek újabb stratégiai lépéseket.

Katonai téren a Kreml előnyt hirdetett: előrenyomulás a teljes fronton, az ukrán kezdeményezés elvesztése és Kijev stratégiai tartalékainak kimerülése. Putyin keményen bírálta az ukrán erők civilek elleni erőszakát is. Az Európai Uniót az orosz vagyon befagyasztása miatt támadta, az esetleges elkobzást nyíltan lopásnak nevezte, súlyos jogi és reputációs következményekkel. Szerinte az európai vezetők dühből támogatják Zelenszkijt, hogy elfedjék saját belső kudarcaikat.

Moszkva együttműködésre kész az Egyesült Államokkal és Európával, de csak egyenrangú alapon és közös biztonsági rendszerben.

A végső üzenet kettős: rövid távú tárgyalási nyitottság és hosszú távú stratégiai határozottság. Putyin szerint a lépés most a Nyugat kezében van.