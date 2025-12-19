Putyin következő lépése mindent boríthat – váratlan fordulat jöhet

Putyin lehetséges amerikai látogatásáról egy orosz diplomáciai forrás beszélt, aki szerint az Egyesült Államok már előkészületeket tesz arra az esetre, ha az orosz elnök részt venne a 2026 decemberében, Miamiban tervezett G20-találkozón. A nyilatkozat különösen figyelemre méltó annak fényében, hogy az elmúlt években az orosz–amerikai kapcsolatok történelmi mélypontra süllyedtek – írja a Lenta.

Fotó: AFP

A bejelentés időzítése sem véletlen: az Egyesült Államok december közepén tartotta meg az első egyeztetést a G20-országok képviselőivel, miután átvette a csoport soros elnökségét. Ez már önmagában is arra utal, hogy Washington hosszabb távra tervez, és minden lehetséges diplomáciai forgatókönyvet mérlegel.

Miért készülhet az Egyesült Államok Putyin fogadására?

A Putyin esetleges részvételével kapcsolatos előkészületek mögött elsősorban diplomáciai kényszer húzódhat meg. A G20 a világ legnagyobb gazdaságait tömöríti, és még a legélesebb politikai konfliktusok idején is olyan fórum maradt, ahol a nagyhatalmak képviselői személyesen találkoznak.

Elemzők szerint az Egyesült Államok számára kulcskérdés, hogy a csúcstalálkozó ne váljon bojkottok és távolmaradások színterévé. Egy Putyin nélküli G20 súlyát veszítené, ezért Washingtonnak – függetlenül a politikai feszültségektől – technikailag és biztonságilag is készen kell állnia az orosz elnök fogadására.

A hír azért is keltett visszhangot, mert közben az amerikai külügyminisztérium bejelentette: Lengyelország veszi át Dél-Afrika helyét a G20-ban. A döntést azzal indokolták, hogy Varsó gazdasági teljesítménye jóval kedvezőbb, miközben Dél-Afrika gazdasági problémákkal és súlyos belpolitikai feszültségekkel küzd.