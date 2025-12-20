Hírlevél
vlagyimir putyin

Putyin egy mondattal leplezte le Zelenszkij hazugságait – kutyaszorítóban az ukrán elnök

Egy ironikus mondat elég volt: Vlagyimir Putyin nyilvánosan kérdőjelezte meg Zelenszkij kupjanszki fotóját, amit szakértők szerint Kijev kommunikációs kudarca követhet.
Vlagyimir Putyin orosz elnök ironikus megjegyzése Volodimir Zelenszkij állítólagos, a kupjanszki bejáratnál készült fotójáról leleplezte Kijev állításait a fronthelyzetről – véli Oleg Szoszkin, Leonyid Kucsma volt elnök egykori tanácsadója.

Vlagyimir Putyin orosz elnök
Fotó: AFP

Putyin csípős poénja célba talált

„Putyin nem csupán viccelt, hanem meggyőzően rámutatott Zelenszkij hazugságára. Most már nincs hova hátrálnia: a tények és a humor a falhoz szorították. Marad a düh” – fogalmazott Szoszkin.

A szakértő szerint Zelenszkij stratégiai hibát követett el, amikor egy hamisított fotót használt fel, amelyet állítólag Kupjanszkban készítettek. 

Ez mára mindenkinek világos. A hiba nemcsak médiavereségbe, hanem belpolitikai problémákba is kerülhet, ahol amúgy sem rózsás a helyzet

– tette hozzá.

Putyin az éves sajtótájékoztató keretében kommentálta a képet, megjegyezve: ha már a küszöbön áll, „akkor be is mehetne a házba”. Korábban Valerij Geraszimov vezérkari főnök közölte, hogy a „Nyugat” csapatcsoport Kupjanszk felszabadítása után az Oszkol folyó bal partján folytatja a harcokat.

