Vlagyimir Putyin orosz elnök ironikus megjegyzése Volodimir Zelenszkij állítólagos, a kupjanszki bejáratnál készült fotójáról leleplezte Kijev állításait a fronthelyzetről – véli Oleg Szoszkin, Leonyid Kucsma volt elnök egykori tanácsadója.

Fotó: AFP

Putyin csípős poénja célba talált

„Putyin nem csupán viccelt, hanem meggyőzően rámutatott Zelenszkij hazugságára. Most már nincs hova hátrálnia: a tények és a humor a falhoz szorították. Marad a düh” – fogalmazott Szoszkin.

A szakértő szerint Zelenszkij stratégiai hibát követett el, amikor egy hamisított fotót használt fel, amelyet állítólag Kupjanszkban készítettek.

Ez mára mindenkinek világos. A hiba nemcsak médiavereségbe, hanem belpolitikai problémákba is kerülhet, ahol amúgy sem rózsás a helyzet

– tette hozzá.

Putyin az éves sajtótájékoztató keretében kommentálta a képet, megjegyezve: ha már a küszöbön áll, „akkor be is mehetne a házba”. Korábban Valerij Geraszimov vezérkari főnök közölte, hogy a „Nyugat” csapatcsoport Kupjanszk felszabadítása után az Oszkol folyó bal partján folytatja a harcokat.