Zelenszkij letagadta a támadást Putyin rezidenciája ellen

A WhatsApp üzenetküldő szolgáltatáson keresztül újságíróknak azt mondta, hogy ilyen nyilatkozatokkal Oroszország igyekszik aláásni az ukrán–amerikai béketárgyalásokon elért eredményeket, és ürügyet találni ukrán kormányzati épületek elleni csapásokhoz Kijevben.

Zelenszkij tagadja a Putyin elleni támadást Fotó: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Zelenszkij tagadja a Putyin elleni dróntámadást

Sürgette egyben Donald Trump amerikai elnököt, hogy megfelelő mértékben reagáljon az orosz fenyegetésekre.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter pedig arra szólította fel a világ vezető politikusait, hogy ítéljék el az orosz „manipulációkat", mondván, hogy Moszkva „hamis ürügyet" keres a további csapásokhoz szomszédja ellen.

Bevett orosz taktika: vádold azzal a másik felet, amit te teszel, vagy tervezel

– írta az X-en Szibiha.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter hétfőn azt mondta, hogy december 29-re virradóra a kijevi vezetés 91 drónnal támadta Vlagyimir Putyin rezidenciáját, de a pilóta nélküli repülő eszközök mindegyikét megsemmisítette a légvédelem. Hangsúlyozta, hogy a támadást az ukrajnai rendezést szolgáló intenzív amerikai-orosz tárgyalások közepette hajtották végre, és hogy „az ilyen esztelen cselekmények nem maradnak válasz nélkül".