Életveszélyes bűnözők szöktek meg egy börtönből, még mindig keresik őket

Lepedőkből csavart kötél segítségével másztak át a börtön külső falán, majd az alacsonyabb tetőről leereszkedve eltűntek a sötétben. A szökésben részt vevő harmadik rab később öngyilkosságot követett el, miután a rendőrök rábukkantak egy bejelentés nyomán – számolt be róla a CBS.

Akciófilmbe illő szökést rendezett a három rab.

Fotó: Unsplash

Merre rejtőzhetnek most a rabok?

A hatóságok szerint a két szökevény, Keith Eli és Johnathan Jevon Joseph, továbbra is a környéken bujkál. Mindketten súlyos, erőszakos bűncselekmények miatt kerültek rács mögé. A rendőrség úgy véli, hogy nincs hiteles információjuk arra vonatkozóan, hogy elhagyták volna a megyét, ezért a lakosságot arra figyelmeztették, hogy zárják az ajtókat, és ne hagyják nyitva a járműveiket. A harmadik szökevényt, Joseph Allen Harringtont egy tipp alapján találták meg, amikor egy fekete e-biciklit tolt az utcán. A rendőrök felszólították a megadásra, ám nem sokkal később lövést hallottak a házból, ahol végül rátaláltak.

Harrington saját magával végzett egy vadászpuskával,

így számára tragikus véget ért a menekülés. A sheriff hivatala belső vizsgálatot indított az ügyben, és leszögezték: bárki, aki segítséget nyújt a szökevényeknek, büntetőjogi következményekre számíthat.

Helikopterrel is keresték a rabot

Nyáron egy 37 éves férfi szökött meg egy linzi börtönből. A férfit lopással gyanusították. A szökést követően azonnal nagyszabású hajtóvadászat indult utána helikopterrel és földi egységekkel Ausztria-szerte.

Bravúros módon szökött meg egy rab Franciaországból

Egy 20 éves elítélt Franciaországban cellatársa bőröndjébe bújva jutott ki a lyoni környékén lévő Corbas-i börtönből, így sikerült elszöknie észrevétlenül a hatóságok elől. A férfit súlyos bűnszervezeti ügy miatt tartották fogva, a büntetés-végrehajtási szolgálat nyomozást indított az ügyben.