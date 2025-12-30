Kegyetlenség: haldokló férfit rabolt ki a tolvaj a metróállomáson

Hírlevél
Megrázó eset történt Berlinben, ahol egy 65 éves férfi életét vesztette egy forgalmas metróállomáson. A rablás nem sokkal azután történt, hogy a férfi összeesett, miközben egy ismeretlen elkövető a már eszméletlen áldozatot átkutatta és értékeit elvette.
Berlinben, 2025. december 26-án, csütörtök hajnalban a Neukölln városrészben található Hermannplatz metróállomáson riasztották a mentőszolgálatot. A rablás áldozata egy 65 éves férfi volt, aki a U7-es metró peronján egy padon összeesett. Szemtanúk értesítették a hatóságokat, miután látták, hogy a férfi mozdulatlanul fekszik – írja a Bild.

rablás - 14 February 2024, Berlin: The Hermannplatz subway station. Measures to improve safety and cleanliness were presented in a pilot project by the Berlin public transport company (BVG). Photo: Jens Kalaene/dpa (Photo by JENS KALAENE / dpa Picture-Alliance via AFP)
A Hermannplatz metróállomás, ahol a rablás történt
Fotó: JENS KALAENE / DPA / AFP

A kiérkező mentők megkezdték az újraélesztést, ám az életét már nem tudták megmenteni. A rendőrség elsődleges információi szerint a férfi halálát szív- és érrendszeri elégtelenség okozta. A lakásában talált gyógyszerek is arra utalnak, hogy komoly egészségügyi problémákkal küzdött.

Rablás a peronon – kamera rögzítette a történteket

A rendőrség lefoglalta a metróállomás térfigyelő kameráinak felvételeit. 

Ezeken jól látható, amint egy eddig ismeretlen férfi a földön fekvő áldozathoz lép, átkutatja a ruházatát, majd magával viszi a férfi mobiltelefonját, és elhagyja a helyszínt.

A hatóságok jelenleg súlyos lopás és segítségnyújtás elmulasztása miatt folytatnak nyomozást.

