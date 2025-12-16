Tragikusan fiatalon elhunyt a világhírű színésznő

Hírlevél
45 éves korában elhunyt Rachael Carpani ausztrál színésznő. Rachael Carpani hosszú ideje küzdött krónikus betegséggel, a gyászhírt a családja közölte.
Hosszú betegség után 45 éves korában elhunyt Rachael Carpani ausztrál színésznő december 7-én. A gyászhírt a sztár szülei erősítették meg. Mint írták, Carpani „váratlanul, de békésen” távozott – tájékoztat a Guardian. 

Rachael Carpani a Fejjel a falnak című filmben
Rachael Carpani a Fejjel a falnak című filmben
Fotó: UNIVERSAL CABLE PRODUCTIONS / Collection ChristopheL via AFP

A család közlése szerint a színésznő hosszú ideje küzdött krónikus betegségével, további részleteket nem hoztak nyilvánosságra. 

Carpani leginkább a McLeod lányai és az Otthonunk című sorozatokban alakított szerepeivel vált ismertté. 

Rachael Carpani hosszú ideje küzdött súlyos betegséggel 

A színésznő endometriózissal és adenomiózissal küzdött, amelyek már fiatalkorától kezdve súlyos fájdalmakat okoztak. 

 

