Tragikusan fiatalon elhunyt a világhírű színésznő

Hosszú betegség után 45 éves korában elhunyt Rachael Carpani ausztrál színésznő december 7-én. A gyászhírt a sztár szülei erősítették meg. Mint írták, Carpani „váratlanul, de békésen” távozott – tájékoztat a Guardian.

Rachael Carpani a Fejjel a falnak című filmben

Fotó: UNIVERSAL CABLE PRODUCTIONS / Collection ChristopheL via AFP

A család közlése szerint a színésznő hosszú ideje küzdött krónikus betegségével, további részleteket nem hoztak nyilvánosságra.

Carpani leginkább a McLeod lányai és az Otthonunk című sorozatokban alakított szerepeivel vált ismertté.

Rachael Carpani hosszú ideje küzdött súlyos betegséggel

A színésznő endometriózissal és adenomiózissal küzdött, amelyek már fiatalkorától kezdve súlyos fájdalmakat okoztak.