Tragikusan fiatalon elhunyt a világhírű színésznő

Hosszú betegség után 45 éves korában elhunyt Rachael Carpani ausztrál színésznő december 7-én. A gyászhírt a sztár szülei erősítették meg. Mint írták, Carpani „váratlanul, de békésen” távozott – tájékoztat a Guardian.
A család közlése szerint a színésznő hosszú ideje küzdött krónikus betegségével, további részleteket nem hoztak nyilvánosságra.
Carpani leginkább a McLeod lányai és az Otthonunk című sorozatokban alakított szerepeivel vált ismertté.
A színésznő endometriózissal és adenomiózissal küzdött, amelyek már fiatalkorától kezdve súlyos fájdalmakat okoztak.
