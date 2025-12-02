Ez lett az év szava 2025-ben, letarolta a közösségi médiát

A ragebait — magyarul dühcsali vagy indulatcsali — olyan manipuláló online tartalom, amely szándékosan provokatív, túlzó vagy félrevezető, és az a célja, hogy erős érzelmi reakciót váltson ki a felhasználóból – írj a BBC.

A ragebait hatása mindennapossá vált: a provokatív online tartalmak egyre gyakrabban váltanak ki erős érzelmi reakciókat a közösségi médiában. Fotó:Illusztráció/Unplash

Ez a jelenség tökéletesen illeszkedik a közösségi médiás algoritmusok logikájába: a düh, a felháborodás és a vitatkozás sokkal több aktivitást hoz, mint a semleges vagy informatív tartalom.

Az Oxford University Press szerint a ragebait kifejezés használata háromszorosára nőtt egyetlen év alatt, ami jól mutatja, mennyire elterjedtek a közösségi médiában a dühre építő posztok — legyen szó dühcsali tartalom felismerése, indulatcsali poszt működése vagy érzelmi manipuláció a közösségi médiában témákról.

Miért működik ilyen hatékonyan a ragebait?

A ragebait működési elve egyszerű: ha valami felidegesíti az embert, akkor az reakciót vált ki, és ezzel az adott tartalom tovább a figyelem középpontjában tud maradni.

A közösségi platformok algoritmusai azokat a posztokat emelik ki, amelyek sok reakciót, kommentet és megosztást hoznak — márpedig a düh az egyik legerősebb érzelem, amely képes erre.

Ezért is látni egyre több olyan indulatcsali posztot, amely:

vitát indít,

megosztja az embereket,

felszítja a kommentháborúkat,

és hatalmas forgalmat hoz az adott oldalnak.

A ragebait tehát nemcsak pszichológiai, hanem üzleti fegyver is lett: minél jobban felzaklatja az embereket, annál többet pörög az online térben.

Aura farming és biohack: a két további döntős

A 2025-ös rövid listában két másik kifejezés is helyet kapott:

Aura farming — Ez olyan tudatos imidzsépítés, amikor valaki titokzatos, karizmatikus vagy „cool” kisugárzást próbál felépíteni.

Biohack — testi vagy mentális teljesítmény optimalizálása étrendi, életmódbeli vagy technológiai módszerekkel.

Mindhárom kifejezés tökéletes lenyomata annak, hogyan változik az online világ hangulata.

Miért pont most lett az év szava?

Casper Grathwohl, az Oxford Languages elnöke szerint az internet az elmúlt években áthelyezte a hangsúlyt a kíváncsiságról a düh kiváltására.

A clickbait még csak becsalogatta az olvasót, de a ragebait már érzelmileg manipulálja.

Casper Grathwohl szerint a ragebait és a brain rot együtt olyan veszélyes ciklust alkot, amelyben az online düh aktivitást generál, az aktivitás az algoritmusok hatására tovább erősödik, a felhasználókra zúduló folyamatos érzelmi ingerkavalkád pedig végül mentális kimerültséghez vezet.