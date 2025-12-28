Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Mi történt?

Változás! Áttették a Trump-Zelenszkij-találkozó időpontját

rágógumi

152 éves a rágógumi: hogyan lett a mindennapi élvezeti cikkből világsiker?

21 perce
Olvasási idő: 8 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
1869. december 28. egy kevésbé ünnepelt, mégis ikonikus dátum. Ezen a napon nyújtotta ugyanis be William Finley Semple ohiói fogorvos az első rágógumi-szabadalmat az Egyesült Államokban. Bár maga Semple is elismerte, hogy nem ő találta fel a rágógumit, találmánya a gyártás és használat modern formájához vezető úton fontos mérföldkő volt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
rágógumipiacszabadalomvilágsikerEgyesült Államok

A rágógumi gyökerei több ezer évre nyúlnak vissza: az újkőkori emberek nyírfakátrányt rágtak szájszárazság és íny- vagy fogproblémák enyhítésére, az ókori görögök a pisztáciafa gyantáját (masztixot) használták, míg a maja és azték kultúrákban a chicle nevű természetes latex volt a rágógumi ősének alapja. Ez a régi gyakorlat terjedt el később az Egyesült Államokban, ahol a XIX. század közepén már kereskedelmi termékként is megjelent az első rágógumi.

rágógumi
152 éve szabadalmaztatták a rágógumit az Egyesült Államokban – Fotó: Shutterstock /  

Miért volt különleges Semple rágógumi-szabadalma?

Semple rágója nem csupán egy édesség volt: eredetileg fogakat erősítő és rágóizmokat tornáztató termékként tervezte. A recepthez olyan összetevőket használt, mint édesgyökér és mészpor — és bármilyen más, fogtisztító hatású anyagot is javasolt. Szabadalma azonban nem hozott azonnali világsikert. 

Az igazi tömeges népszerűséget később olyan vállalkozók hozták el, mint William Wrigley Jr., aki a XX. század elején piacra dobta a legismertebb rágógumik egyikét, a Doublemintet, és világszerte elterjesztette a rágózást.

A rágó „fogyasztási forradalma”

A 19-20. század fordulóján a rágógumi termékfejlesztése robbanásszerű volt:

  • 1879-ben továbbfejlesztették az íztartó gumit, így hosszabb ideig maradt friss;
  • 1928-ban buborékfújható változat született, amikor a Fleer cégnél Walter Diemer rózsaszín formulát hozott létre;
  • a háborús idők alatt az amerikai katonák ételcsomagjában is gyakran szerepelt a rágó, mint koncentráció- és stresszsegítő „kiegészítő”.

A közkedvelt rágógumit az emberiség a mindennapi élet szinte minden területén használja: iskolában, munkahelyen, autóban vagy akár stresszhelyzetekben is.

Fogyasztási adatok és piac

A rágógumi nemcsak kultúrtörténeti érdekesség, hanem hatalmas üzlet is: évente világszerte nagyjából 374 milliárd darab rágógumit adnak el, ami becslések szerint átlagosan több tízmilliárd órás rágást jelent az embereknek világszerte. 

Globálisan a rágógumi piaca több tízmilliárd dolláros nagyságrendű, és tovább növekszik a cukormentes és „funkcionális” rágók iránti igény miatt. 

Miközben sokan élvezik a rágást, vannak, ahol komoly korlátozások léteznek: például Szingapúrban a rágógumi forgalmazását szigorúan szabályozzák vagy tiltják, kivéve terapeutikus vagy orvosi célokra. A rágógumi népszerűsége kulturálisan is változó: egyes helyeken a rágás illemtani kérdés, másutt a stresszoldás és friss lehelet megőrzésének eszköze.

Mit tesz a szervezetünkkel a rágógumi?

A rágógumi egészségügyi megítélése nem egyértelműen pozitív vagy negatív, sok múlik az összetételen és a használat módján. A cukormentes rágógumik kifejezetten hasznosak lehetnek: rágás közben fokozzák a nyáltermelést, ami segít semlegesíteni a savakat, csökkenti a fogszuvasodás kockázatát, és étkezések után javíthatja a szájhigiéniát. 

Nem véletlen, hogy több fogorvosi szervezet is ajánlja rövid ideig, például ebéd után. 

Ugyanakkor a cukros rágók épp ellenkező hatást válthatnak ki, hiszen táplálják a szájban élő baktériumokat. A túlzott rágózás emellett állkapocs-ízületi panaszokat, fejfájást vagy gyomorproblémákat is okozhat, különösen akkor, ha valaki üres gyomorra rág. Összességében a rágógumi lehet hasznos kiegészítő, de nem helyettesíti a fogmosást, és a mértékletesség itt is kulcsszó.

December 28-a tehát nemcsak egy régi szabadalom évfordulója, hanem annak a hosszú történetnek a napja, amely során egy egyszerű, kezdetben „fogtornaeszköznek” szánt rágógyanta világszerte elterjedt szórakoztató, funkcionális és gazdaságilag is meghatározó fogyasztási cikké vált.

Hogyan lett a szappangyárból a világ legnagyobb rágógumicége?

A rágógumikat gyártó Wrigley cég mára az egyik legnagyobb szereplő a szektorban, a vállalat közel 200 éves múltra tekint vissza, és az eredetileg szappangyártó családi cég mára már a világ 180 országában van jelen. Előkelő piaci helyét már több mint 100 évvel ezelőtt is zseniális, az akkori időkben merőben szokatlan hirdetési ötleteivel harcolta ki, hívtuk fel rá a figyelmet az Origón.

Tipp a fogyókúrához: rágózni kell gyaloglás közben

Japán tudósok szerint a rágógumizás gyaloglás közben emeli a pulzusszámot és az energiafelhasználást, írtuk korábban az Origón.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!