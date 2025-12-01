Ezt a tünetet soha ne hagyja figyelmen kívül: 10 ráktípus korai jele lehet

A Melbourne-i, Oxfordi és Cambridge-i Egyetem kutatói 2024-ben egy óriási metaanalízist készítettek. A szakemberek 25 korábbi tanulmány eredményeit vizsgálták meg, melyek az indokolatlan testsúlycsökkenés és a rejtett rákbetegségek kapcsolatát elemezték, számolt be a focus.de.

Az indokolatlan fogyás kimutatottan valamilyen rákbetegség előjele lehet

Fotó: Unsplash

A vizsgált adatok egészen döbbenetesek: 916 092 felnőtt adatait elemezték 18-tól 100 éves korig, a résztvevők 60 százaléka nő volt, a „nem szándékos fogyás” pedig legalább 5 százalék testtömegvesztést jelentett 6-12 hónap alatt. Az eredmény egyértelmű: a vizsgálatok 92 százaléka erős összefüggést mutatott az indokolatlan fogyás és a még fel nem fedezett daganatos kór között.

A kutatás a British Journal of General Practice-ben jelent meg – és az üzenete világos: ha tudatosan fogy, nem változtatott az étrendjén vagy életmódján, sürgősen orvoshoz kell fordulnia.

Tíz rákbetegség, amely leginkább kapcsolatba hozható a váratlan fogyással

A meta-analízis különösen erős kapcsolatot talált a következő rákfajtákkal: prosztatarák, vastagbél- és végbélrák, tüdőrák, gyomor- és nyelőcsőrák, hasnyálmirigyrák, non-Hodgkin limfóma, petefészekrák, csontvelőrák, veserák, epeúti daganatok.

Váratlan fogyás esetén a daganat esélye 1,6-12,5-szeresére nőtt, és ez az arány az életkorral tovább emelkedett. A kutatók kiemelték, hogy bizonyos laborértékek megerősíthetik a gyanút: emelkedett CRP (C-reaktív protein), magas neutrofilszám, illetve a magas vérlemezkeszám. Ezek még mindig nem bizonyítják egyértelműen a rákot, de segíthetnek az orvosnak eldönteni, szükség van-e további vizsgálatokra.

11 tanács, amivel csökkentheti saját a rák­ kialakulásának kockázatát

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szakértői által összeállított Európai Rákellenes Kódex 11 tudományosan bizonyított lépést ad, amelyekkel érdemben csökkenthető a daganatok kialakulásának esélye.

1. Ne dohányozzon!

A világ első számú rákkockázata.

2. Előzze meg az elhízást!

A túlsúly többek között a bél-, nyelőcső- és emlőrák kockázatát emeli.

3. Mozogjon minden nap!

A hosszú ülés akár 15 százalékkal növelheti a daganatok esélyét.