Ezt a tünetet soha ne hagyja figyelmen kívül: 10 ráktípus korai jele lehet

A Melbourne-i, Oxfordi és Cambridge-i Egyetem kutatói 2024-ben egy óriási metaanalízist készítettek. A szakemberek 25 korábbi tanulmány eredményeit vizsgálták meg, melyek az indokolatlan testsúlycsökkenés és a rejtett rákbetegségek kapcsolatát elemezték, számolt be a focus.de.
A vizsgált adatok egészen döbbenetesek: 916 092 felnőtt adatait elemezték 18-tól 100 éves korig, a résztvevők 60 százaléka nő volt, a „nem szándékos fogyás” pedig legalább 5 százalék testtömegvesztést jelentett 6-12 hónap alatt. Az eredmény egyértelmű: a vizsgálatok 92 százaléka erős összefüggést mutatott az indokolatlan fogyás és a még fel nem fedezett daganatos kór között.
A kutatás a British Journal of General Practice-ben jelent meg – és az üzenete világos: ha tudatosan fogy, nem változtatott az étrendjén vagy életmódján, sürgősen orvoshoz kell fordulnia.
Tíz rákbetegség, amely leginkább kapcsolatba hozható a váratlan fogyással
A meta-analízis különösen erős kapcsolatot talált a következő rákfajtákkal: prosztatarák, vastagbél- és végbélrák, tüdőrák, gyomor- és nyelőcsőrák, hasnyálmirigyrák, non-Hodgkin limfóma, petefészekrák, csontvelőrák, veserák, epeúti daganatok.
Váratlan fogyás esetén a daganat esélye 1,6-12,5-szeresére nőtt, és ez az arány az életkorral tovább emelkedett. A kutatók kiemelték, hogy bizonyos laborértékek megerősíthetik a gyanút: emelkedett CRP (C-reaktív protein), magas neutrofilszám, illetve a magas vérlemezkeszám. Ezek még mindig nem bizonyítják egyértelműen a rákot, de segíthetnek az orvosnak eldönteni, szükség van-e további vizsgálatokra.
11 tanács, amivel csökkentheti saját a rák kialakulásának kockázatát
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szakértői által összeállított Európai Rákellenes Kódex 11 tudományosan bizonyított lépést ad, amelyekkel érdemben csökkenthető a daganatok kialakulásának esélye.
1. Ne dohányozzon!
A világ első számú rákkockázata.
2. Előzze meg az elhízást!
A túlsúly többek között a bél-, nyelőcső- és emlőrák kockázatát emeli.
3. Mozogjon minden nap!
A hosszú ülés akár 15 százalékkal növelheti a daganatok esélyét.
4. Egyen sok friss zöldséget, gyümölcsöt!
Ha ezt naponta ötször megteszi, akkor igen hatékony lehet a megelőzésben.
5. Csökkentse az alkoholfogyasztást!
Férfiaknál napi 2 ital, nőknél 1 a felső határ.
6. Kerülje a feldolgozott húsokat!
Heti 300-600 grammnál többet ne fogyasszon.
7. Védekezzen a nap ellen!
Az UV-sugárzás bizonyítottan rákkeltő.
8. Kerülje a kockázatos környezeti hatásokat!
Például ne menjen olyan helyre, ahol magas a szállópor-szint, illetve kerülje a felesleges röntgenvizsgálatokat.
9. Kérje a hepatitis B-vírus elleni védőoltást!
A krónikus fertőzés a májrák fő kockázati tényezője.
10. Szoptasson, ha lehet!
Csökkenti a daganatkockázatot az anyáknál.
11. Vegyen részt szűréseken!
A korai felismerés életet ment – különösen emlő-, méhnyak- és vastagbélrák esetén.
Mit tegyen, ha önt is érinti az indokolatlan fogyás?
Figyelje a testsúlyát! 5 százalék csökkenés fél év alatt már gyanús. Keresse fel háziorvosát, kérjen alapvető laborvizsgálatot (CRP, vérkép). A vizsgálatok eredményei alapján dönt majd az orvos további lépésekről. Az ilyen tünet nem jelenti automatikusan, hogy valaki rákos – de a kutatás szerint túl gyakran derül ki utólag, hogy korán jelezte a szervezet a bajt.
20 éves kutatás bizonyítja: a rák elleni harc kulcsa a tiszta ivóvíz lehet
A napokban írtunk az Origón arról, hogy egy 20 éven át tartó bangladesi kutatás kimutatta: ha csökken az ivóvíz arzéntartalma, akár 50 százalékkal is visszaeshet a rák és más halálos betegségek kockázata. A rák elleni küzdelemben döntő szerepe van a tiszta ivóvíznek.
Valami nagyon furcsa történik a rákos sejtekkel
Szintén mostanság számoltunk be arról az Origón, hogy egyes daganatok képesek szó szerint „alakot váltani”, és így elmenekülni a gyógyszerek elől. A rák elleni harcban ez a felfedezés új, célzott kezelésekhez vezethet, amelyek kevesebb mellékhatással járnak.