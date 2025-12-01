Hírlevél

Rendkívüli!

Sokkoló! A NATO súlyos lépést tervez Oroszország ellen – nagy baj lehet ebből

rák

Ezt a tünetet soha ne hagyja figyelmen kívül: 10 ráktípus korai jele lehet

A rák a világ egyik legtöbb halált okozó betegsége, amely sokáig rejtőzködhet, mire valódi tüneteket okoz. Most azonban egy friss, nagyszabású nemzetközi kutatás olyan figyelmeztető jelet azonosított, amelyet sokan alábecsülnek, pedig többféle rákbetegség korai jelzője lehet.
A Melbourne-i, Oxfordi és Cambridge-i Egyetem kutatói 2024-ben egy óriási metaanalízist készítettek. A szakemberek 25 korábbi tanulmány eredményeit vizsgálták meg, melyek az indokolatlan testsúlycsökkenés és a rejtett rákbetegségek kapcsolatát elemezték, számolt be a focus.de.

rákbetegség
Az indokolatlan fogyás kimutatottan valamilyen rákbetegség előjele lehet
Fotó: Unsplash

A vizsgált adatok egészen döbbenetesek: 916 092 felnőtt adatait elemezték 18-tól 100 éves korig, a résztvevők 60 százaléka nő volt, a „nem szándékos fogyás” pedig legalább 5 százalék testtömegvesztést jelentett 6-12 hónap alatt. Az eredmény egyértelmű: a vizsgálatok 92 százaléka erős összefüggést mutatott az indokolatlan fogyás és a még fel nem fedezett daganatos kór között.

A kutatás a British Journal of General Practice-ben jelent meg – és az üzenete világos: ha tudatosan fogy, nem változtatott az étrendjén vagy életmódján, sürgősen orvoshoz kell fordulnia.

Tíz rákbetegség, amely leginkább kapcsolatba hozható a váratlan fogyással

A meta-analízis különösen erős kapcsolatot talált a következő rákfajtákkal: prosztatarák, vastagbél- és végbélrák, tüdőrák, gyomor- és nyelőcsőrák, hasnyálmirigyrák, non-Hodgkin limfóma, petefészekrák, csontvelőrák, veserák, epeúti daganatok.

Váratlan fogyás esetén a daganat esélye 1,6-12,5-szeresére nőtt, és ez az arány az életkorral tovább emelkedett. A kutatók kiemelték, hogy bizonyos laborértékek megerősíthetik a gyanút: emelkedett CRP (C-reaktív protein), magas neutrofilszám, illetve a magas vérlemezkeszám. Ezek még mindig nem bizonyítják egyértelműen a rákot, de segíthetnek az orvosnak eldönteni, szükség van-e további vizsgálatokra.

11 tanács, amivel csökkentheti saját a rák­ kialakulásának kockázatát

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szakértői által összeállított Európai Rákellenes Kódex 11 tudományosan bizonyított lépést ad, amelyekkel érdemben csökkenthető a daganatok kialakulásának esélye.

1. Ne dohányozzon!

A világ első számú rákkockázata.

2. Előzze meg az elhízást!

A túlsúly többek között a bél-, nyelőcső- és emlőrák kockázatát emeli.

3. Mozogjon minden nap!

A hosszú ülés akár 15 százalékkal növelheti a daganatok esélyét.

4. Egyen sok friss zöldséget, gyümölcsöt!

Ha ezt naponta ötször megteszi, akkor igen hatékony lehet a megelőzésben.

5. Csökkentse az alkoholfogyasztást!

Férfiaknál napi 2 ital, nőknél 1 a felső határ.

6. Kerülje a feldolgozott húsokat!

Heti 300-600 grammnál többet ne fogyasszon.

7. Védekezzen a nap ellen!

Az UV-sugárzás bizonyítottan rákkeltő.

8. Kerülje a kockázatos környezeti hatásokat!

Például ne menjen olyan helyre, ahol magas a szállópor-szint, illetve kerülje a felesleges röntgenvizsgálatokat.

9. Kérje a hepatitis B-vírus elleni védőoltást!

A krónikus fertőzés a májrák fő kockázati tényezője.

10. Szoptasson, ha lehet!

Csökkenti a daganatkockázatot az anyáknál.

11. Vegyen részt szűréseken!

A korai felismerés életet ment – különösen emlő-, méhnyak- és vastagbélrák esetén.

Mit tegyen, ha önt is érinti az indokolatlan fogyás?

Figyelje a testsúlyát! 5 százalék csökkenés fél év alatt már gyanús. Keresse fel háziorvosát, kérjen alapvető laborvizsgálatot (CRP, vérkép). A vizsgálatok eredményei alapján dönt majd az orvos további lépésekről. Az ilyen tünet nem jelenti automatikusan, hogy valaki rákos – de a kutatás szerint túl gyakran derül ki utólag, hogy korán jelezte a szervezet a bajt.

20 éves kutatás bizonyítja: a rák elleni harc kulcsa a tiszta ivóvíz lehet

A napokban írtunk az Origón arról, hogy egy 20 éven át tartó bangladesi kutatás kimutatta: ha csökken az ivóvíz arzéntartalma, akár 50 százalékkal is visszaeshet a rák és más halálos betegségek kockázata. A rák elleni küzdelemben döntő szerepe van a tiszta ivóvíznek.

Valami nagyon furcsa történik a rákos sejtekkel

Szintén mostanság számoltunk be arról az Origón, hogy egyes daganatok képesek szó szerint „alakot váltani”, és így elmenekülni a gyógyszerek elől. A rák elleni harcban ez a felfedezés új, célzott kezelésekhez vezethet, amelyek kevesebb mellékhatással járnak.

 

