Tudományos áttörés! Saját fegyverével csapnak le a rákra

Egy új tudományos kutatás szerint a daganatos betegségek kezelése a jövőben sokkal pontosabb és kíméletesebb lehet. A rákkezelés területén áttörést jelenthet egy olyan nanotechnológiai megoldás, amely elsősorban a rákos sejteket pusztítja el.
A rákkezelés egyik legnagyobb kihívása, hogy a terápiák gyakran az egészséges sejteket is károsítják. Egy friss kutatás azonban arra utal, hogy létezhet olyan célzott megközelítés, amely a daganatos sejteket részesíti előnyben, miközben csökkenti a mellékhatásokat.

nanotechnológia segít a rákkezelésben
Nanotechnológia segít a rákkezelésben (illusztráció) Fotó: NEMES LASZLO/SCIENCE PHOTO LIBRA / NLA

Nanotechnológia a rákterápia szolgálatában

  • Nanotechnológia 
  • Ráksejtek önmegsemmisítése
  • Ígéretes laboreredmények
  • Új irány a rákkezelésben

A RMIT University kutatói olyan nanoméretű fémrészecskéket fejlesztettek ki, amelyek képesek elpusztítani a rákos sejteket, miközben az egészséges sejteket nagyrészt érintetlenül hagyják. A kutatás a nanotechnológia új lehetőségeit vizsgálja a rákterápia területén.

Hogyan működnek a nanodotok?

Az úgynevezett nanodotok molibdén-oxidból készülnek. Működésük lényege, hogy a daganatos sejtekben eleve meglévő belső stresszt tovább fokozzák. A nanorészecskék reaktív oxigénmolekulákat szabadítanak fel, amelyek károsítják a rákos sejtek létfontosságú alkotóelemeit.

Illustration of abnormal white blood cell (B- lymphocyte) from a patient with hairy cell leukaemia. These cells show characteristic hair-like cytoplasmic projections and ruffles on their surfaces. Leukaemia is a blood cancer in which the blood-producing tissue in bone marrow produces excessive numbers of immature white blood cells, which impair the function of normal blood cells. The immune system is thus weakened. Hairy cell leukaemia is a rare form of leukaemia that mostly affects men. Most patients survive for five years or more after diagnosis. (Photo by NEMES LASZLO/SCIENCE PHOTO LIBRA / NLA / Science Photo Library via AFP)
Célzott rákkezelés (illusztráció) Fotó: NEMES LASZLO/SCIENCE PHOTO LIBRA / NLA

Beindul az önmegsemmisítés

A felszabaduló reaktív oxigénmolekulák végül elindítják az apoptózist, vagyis a sejtek természetes önmegsemmisítő folyamatát. Az egészséges sejtek ezzel szemben képesek kezelni ezt a pluszterhelést, ami kulcsfontosságú különbség a célzott rákkezelés szempontjából.

Ígéretes laboreredmények

Laboratóriumi kísérletek során a technológia háromszor hatékonyabban pusztította a rákos sejteket, mint az egészségeseket. Különösen figyelemre méltó, hogy a módszer fényaktiválás nélkül működik, ami ritkaságnak számít a hasonló rákterápiás megoldások között.

Illustration of chimeric antigen receptor (CAR) T cells (blue) attacking T-cell lymphoma cells (translucent with purple nuclei). T-cell lymphoma is a cancer arising from malignant (cancerous) T-lymphocytes, a type of white blood cell that forms part of the immune system and circulates in lymphatic fluid. Several subtypes exist, depending on which T-cells are affected. CAR-T therapy is an advanced form of immunotherapy in which a patients own T cells are genetically engineered to recognise specific tumour markers, enabling them to recognise and destroy cancerous T-lymphocytes. (Photo by NEMES LASZLO/SCIENCE PHOTO LIBRA / NLA / Science Photo Library via AFP)
Új írányt hozhat a rákkezelésben (illusztráció) Fotó: NEMES LASZLO/SCIENCE PHOTO LIBRA / NLA

Új irány a rákkezelésben

Bár a módszert eddig csak sejtkultúrákon tesztelték, a kutatók szerint a megközelítés új utat nyithat az orvostudományban. A cél egy olyan rákkezelés és rákterápia kialakítása, amely nagyobb pontossággal, kevesebb mellékhatással működik, és kíméletesebb az egészséges sejtek számára – olvasható a ScienceDaily oldalán.

