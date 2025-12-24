Tudományos áttörés! Saját fegyverével csapnak le a rákra

A rákkezelés egyik legnagyobb kihívása, hogy a terápiák gyakran az egészséges sejteket is károsítják. Egy friss kutatás azonban arra utal, hogy létezhet olyan célzott megközelítés, amely a daganatos sejteket részesíti előnyben, miközben csökkenti a mellékhatásokat.

Nanotechnológia segít a rákkezelésben (illusztráció) Fotó: NEMES LASZLO/SCIENCE PHOTO LIBRA / NLA

Nanotechnológia a rákterápia szolgálatában

A RMIT University kutatói olyan nanoméretű fémrészecskéket fejlesztettek ki, amelyek képesek elpusztítani a rákos sejteket, miközben az egészséges sejteket nagyrészt érintetlenül hagyják. A kutatás a nanotechnológia új lehetőségeit vizsgálja a rákterápia területén.

Hogyan működnek a nanodotok?

Az úgynevezett nanodotok molibdén-oxidból készülnek. Működésük lényege, hogy a daganatos sejtekben eleve meglévő belső stresszt tovább fokozzák. A nanorészecskék reaktív oxigénmolekulákat szabadítanak fel, amelyek károsítják a rákos sejtek létfontosságú alkotóelemeit.

Célzott rákkezelés (illusztráció) Fotó: NEMES LASZLO/SCIENCE PHOTO LIBRA / NLA

Beindul az önmegsemmisítés

A felszabaduló reaktív oxigénmolekulák végül elindítják az apoptózist, vagyis a sejtek természetes önmegsemmisítő folyamatát. Az egészséges sejtek ezzel szemben képesek kezelni ezt a pluszterhelést, ami kulcsfontosságú különbség a célzott rákkezelés szempontjából.

Ígéretes laboreredmények

Laboratóriumi kísérletek során a technológia háromszor hatékonyabban pusztította a rákos sejteket, mint az egészségeseket. Különösen figyelemre méltó, hogy a módszer fényaktiválás nélkül működik, ami ritkaságnak számít a hasonló rákterápiás megoldások között.

Új írányt hozhat a rákkezelésben (illusztráció) Fotó: NEMES LASZLO/SCIENCE PHOTO LIBRA / NLA

Új irány a rákkezelésben

Bár a módszert eddig csak sejtkultúrákon tesztelték, a kutatók szerint a megközelítés új utat nyithat az orvostudományban. A cél egy olyan rákkezelés és rákterápia kialakítása, amely nagyobb pontossággal, kevesebb mellékhatással működik, és kíméletesebb az egészséges sejtek számára – olvasható a ScienceDaily oldalán.

