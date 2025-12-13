Rebel Wilson feltűnő ruhája sokak figyelmét felkeltette

Egy különleges vörös szőnyeges eseményen tűnt fel a világhírű színésznő, ahol elegáns megjelenése azonnal magára vonta a figyelmet. Rebel Wilson most először jelent meg nyilvánosan azóta, hogy kiderült: családjuk hamarosan bővül, így a premier nemcsak művészeti, hanem személyes szempontból is kiemelt alkalom volt - írja a Daily Mail.

Rebel Wilson a Netflix „Train Dreams” című filmjének vetítésén West Hollywoodban

Fotó: PHILLIP FARAONE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A 45 éves színésznő a mexikói Nuevo Vallartában megrendezett Cirque du Soleil-premieren egy látványos arany ruhában lépett a kamerák elé. A flitterekkel díszített darab elegáns és feltűnő választás volt, amely tökéletesen illeszkedett az esemény ünnepélyes hangulatához, miközben a színésznő magabiztos, kifinomult stílusát hangsúlyozta.

Arany ruhában hódított Rebel Wilson

A Temperley London által tervezett estélyit aranyszínű magassarkú cipővel és visszafogott kiegészítőkkel egészítette ki. A megjelenés összhatása letisztult volt, mégis kifejezetten emlékezetes, így nem meglepő, hogy Rebel Wilson ruhaválasztása az esemény egyik legtöbbet emlegetett pillanatává vált.

A látványos arany ruháról és a premier pillanatairól készült képeket a Daily Mail oldalán lehet megtekinteni.

