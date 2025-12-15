Megvan, ki ölhette meg a legendás hollywoodi rendezőt és feleségét

A Reiner-házaspárt Los Angeles Brentwood nevű, előkelő városrészében találták holtan. Nick Reinert 4 millió dolláros óvadék ellenében tartják fogva, miközben a nyomozás zajlik – írja a BBC.

A Reiner-házaspár egyik gyermeke, a gyilkossággal gyanúsított Nick

Fotó: Unsplash

Három gyermeket nevelt a Reiner-házaspár

A helyszínen a tűzoltóság, valamint a rendőrség emberölésre szakosodott egysége is dolgozott. A hatóság szerint a holttesteken szúrt sérülések voltak, és a vizsgálatot továbbra is gyilkosságként folytatják.

Reiner és Michele 1989 óta voltak házasok. Három gyermeket neveltek: Jake-ot, Nicket és Romyt.

A család és a barátok gyászolnak, a tragédia Hollywoodot is megrázta. Kollégák és politikai személyiségek emlékeznek Reiner munkásságára és közéleti szerepére egyaránt.

Rob Reiner színészként és rendezőként is ismert volt

A vasárnap holtan talált Rob Reiner karrierje elején komédiákat írt, majd több sorozatban és filmben is feltűnt. Rendezőként első nagy sikerét A turné című filmmel érte el, de számos világhírű alkotás fűződik a nevéhez.