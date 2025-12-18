Történelmi rekord: felfoghatatlan összeget fizettek az utolsó amerikai egycentesekért

A történelmi rekordot hozó aukciót lebonyolító Stack’s Bowers Galleries közlése szerint 232 darab, háromérmés szett került kalapács alá – ezek az utolsó egycentesek, amelyeket a hivatalos gyártás novemberi megszüntetése előtt vertek. A legnagyobb szenzációt a 232. – vagyis az utolsó – szett okozta, amelyért elképesztő, 800 ezer dollárt (264,2 millió forint) fizettek, számolt be a New York Post.

Az amerikai kormány novemberben szűntette be az egycentesek gyártását, az utolsó darabok felvásárlása rekordot döntött – Fotó: LUIS BOZA / NurPhoto

A gyűjtemények mindegyike három különleges érmét tartalmazott: egy 2025-öset a philadelphiai pénzverdéből, egy 2025-D egycentest a denveri verdéből, valamint egy 24 karátos aranyból készült 2025-ös pénzérmét, szintén Philadelphiából. Az érméket a görög Ómega betűvel jelölték meg, jelezve, hogy ezek jelentik a több mint 200 éves cent-korszak lezárását.

Megmozgatták a gyűjtők fantáziáját az érmék, így született a rekord

A Stack’s Bowers elnöke, Brian Kendrella szerint az érdeklődés minden várakozást felülmúlt:

Ezek az érmék úgy ragadták meg a közönség képzeletét, ahogyan nagyon kevés ritkaság. Még a mi szakértő munkatársaink is izgatottak voltak, hogy kézbe vehetik az utolsóként vert centeket.

Last US pennies ever minted fetch whopping $16.7 million at auction https://t.co/pBVROqLMDF pic.twitter.com/Tc23C2RSMf — New York Post (@nypost) December 17, 2025

Az amerikai kormány döntése értelmében 2026-tól megszűnik az egycentes gyártása, miután kiderült: az érme előállítása nagyjából négyszer többe kerül, mint amennyit valójában ér. A döntést Donald Trump elnök hagyta jóvá, az amerikai pénzverde megbízott igazgatója, Kristie McNally pedig úgy fogalmazott:

Bár a gyártás véget ér, az érmék öröksége tovább él. Jelentősége az amerikai történelemben megmarad.

Több mint két évszázados történelem zárult le

Az Egyesült Államokban 1793 óta vertek egycenteseket – akkoriban még Philadelphiában, amely az ország fővárosa volt. Az érme az amerikai mindennapok egyik legismertebb szimbólumává vált, még ha az utóbbi években egyre kevesebb szerepet is játszott a vásárlások során.

Korábban szakértők azt jósolták, hogy az utolsó centek akár 5 millió dollárt is (165,1 millió forint) érhetnek, de az aukció végül minden várakozást felülmúlt.

Több mint 200 év után leállítják a világ egyik legismertebb pénzérméjének gyártását

Az Egyesült Államok több mint 230 év után megszünteti az egycentes pénzérmék verését – közölte a washingtoni pénzügyminisztérium. Az egycentes érméknek túlságosan magas a gyártási költségük használatuk jelentőségéhez képest, adtunk hírt az Origón még májusban.