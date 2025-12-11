Poroltóval támadt a rendőrökre: filmbe illő autós üldözés

A brit rendőrök október 29-én egy Hodge Hill-i utcából indultak egy autólopás miatt, és hamar nagy sebességű rendőri üldözés bontakozott ki. A fedélzeti kamerák rögzítették azt a pillanatot is, amikor az anyósülésen ülő, mindössze 19 éves Shea McCallion váratlanul előkapott egy poroltót, majd a rendőrautó felé fújta a tartalmát. A fehér felhő mindent beborított, mintha egy akciófilm díszlete elevenedett volna meg.

Elképesztő videó került elő a rendőri üldözésről (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Videón az autós üldözés: poroltóval támadt rendőrökre

A menekülők 120 km/h-s sebességgel haladtak, amikor McCallion a rendőrök felé irányította a poroltót, hogy eltakarja az üldöző járőrök kilátását. A fiatal tolvaj nem állt meg ennyinél: a kiürült palackot is kihajította az ablakon, amely a szolgálati autót is megrongálta. A jelenet egyértelműen megmutatta, milyen kétségbeesett volt a menekülési kísérlet.

A látványos akció ellenére McCallion nem jutott messzire. A rendőrök hamar elfogták, és beismerte a lopást, valamint a veszélyes vezetésben való bűnsegédkezést. A férfit elvileg egy év börtönre ítélték, de nem kell azonnal börtönbe vonulnia. A bíróság 18 hónapra felfüggesztette a büntetés végrehajtását – írja a Daily Mail.

