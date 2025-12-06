Sikítozva menekültek a füstbe borult gépből a rémült utasok

A tűz gyorsan terjedt, sűrű fekete füst borított be mindent, és pillanatok alatt káosz alakult ki. A videókon jól látszik, ahogy az emberek egymást lökdösve próbálnak kijutni a repülő belsejéből, miközben a lángok egyre magasabban csapnak fel a törzs alatt – írja a Daily Mail.

Tűz ütött ki egy repülőgépen Brazíliában a kifutópályán.

Lángok közt menekítették ki az utasokat a repülőből

A 169 utas közül sokan a vészcsúszdákon keresztül menekültek, másokat a beszállóhídon keresztül tereltek biztonságba. A gyors beavatkozásnak köszönhetően senki sem sérült meg, noha néhány másodpercen múlt, hogy a helyzet nem fajult sokkal súlyosabbá.

A tüzet egy hibás rakodógép okozta, amely működés közben hirtelen lángra lobbant a gép közvetlen közelében.

A repülőtér biztonsági okokból ideiglenesen leállította az összes üzemanyag-feltöltést, miközben a tűzoltók megfékezték a lángokat. A LATAM közölte, hogy a legtöbb utas végül másnap reggel érkezett meg Porto Alegrébe, míg néhányukat alternatív módon szállították tovább. A reptér és a légitársaság egyaránt jelezte, hogy teljes mértékben együttműködik a vizsgálatot vezető szakértőkkel. Az eset sokaknak eszébe juttatta a korábbi orlandói incidenst, ahol egy Delta-gép motorja gyulladt ki a kifutón. Ott is vészcsúszdákat kellett bevetni, ám ahogy most Brazíliában, úgy akkor is minden utas sértetlenül hagyta el a fedélzetet.

Kigyulladt a gép hajtóműve – kényszerleszállás lett a vége

Egy Red Wings járatán kigyulladt a bal hajtómű a felszállás után, ezért a fedélzeten lévő 425 emberrel a gép visszafordult és vészhelyzeti leszállást hajtott végre a Domogyedovo repülőtéren. A leszállás sikeres volt, mind az utasok, mind a személyzet épségben elhagyták a repülőt — senki nem sérült meg.

Felfoghatatlan hiba vezetett a louisville-i katasztrófához

Egy UPS-teherszállító repülő felszállás közben zuhant le Louisville-ben, miután a bal oldali hajtómű leszakadt és azonnal kigyulladt. A gép a kifutó mellett csapódott a földbe, hatalmas robbanás történt, amelyben 14 ember életét vesztette és több mint húszan megsérültek. A vizsgálat szerint a tragédiát súlyos karbantartási hibák és egy fáradásos repedés okozhatta.