Megrázó részletek derültek ki az essexi repülőgép-balesetről

2025. december 28-án, vasárnap 14 óra után nem sokkal az angliai Essex megyében, Chelmsford térségében riasztották a rendőrséget, miután egy Beagle B121 Pup típusú könnyű repülőgép a Hanningfield-víztározóba zuhant. A repülőgép-baleset a North Weald repülőtérről felszálló járatot érintette, amely a Southend repülőtér felé tartott – írja a DailyMail.
A pilóta 11:54 körül emelkedett a levegőbe, a rendelkezésre álló adatok szerint pedig a repülés több mint egy órán át tartott.
Repülési adatok: hirtelen magasságvesztés
A FlightRadar24 adatai alapján a gép a végső pillanatokban néhány másodperc alatt mintegy 550 méternyi (1 800 lábnyi) magasságot vesztett.
A nyomkövetési adatok szerint a pilóta a becsapódás előtt többször is körözött a víztározó felett, mielőtt a végső manőver megtörtént.
A hatóságok szerint a pilóta egyedül utazott, más személy nem tartózkodott a fedélzeten.
Repülőgép-baleset – nyomozás indult
Az Essex megyei rendőrség a helyszínt „súlyos incidensnek” minősítette, a környéket lezárták, és felszólították a lakosságot, hogy kerüljék el a területet. A vizsgálatba bevonták a Légibaleset-vizsgáló Hatóságot (AAIB) is, amely a baleset pontos okát hivatott feltárni. A halottkémet is értesítették, a repülőgép roncsainak kiemelése és a szakértői elemzés jelenleg is folyamatban van.
A repülőgép előélete
A lezuhant repülőgép a baleset idején eladóként szerepelt egy brit repüléstechnikai vállalat kínálatában,
ahol kiváló műszaki állapotúnak és „különösen jó repülési élményt nyújtó” gépként hirdették.
Öngyilkossági kísérlet? – Búcsúlevelet is találtak a hatóságok
A rendőrség tájékoztatása szerint a vizsgálat során
olyan feljegyzéseket is találtak, amelyek arra utalnak, hogy a pilóta búcsúlevelet hagyott hátra.
A dokumentumok tartalmát a hatóságok nem hozták nyilvánosságra, azonban az előzetes információk alapján ezekből arra lehet következtetni, hogy a férfi tudatos döntést hozhatott a végzetes repülést megelőzően. A rendőrség hangsúlyozta: a körülmények pontos feltárása továbbra is folyamatban van, a baleset végleges okát csak a szakértői vizsgálatok lezárása után tudják megerősíteni.
Ha Ön vagy környezetében bárki úgy érzi, hogy lelki válságban van, nincs egyedül, és van segítség!
Magyarországon a Lelki Elsősegély Telefonszolgálat a nap 24 órájában, ingyenesen hívható a 116-123 telefonszámon.
Sürgős veszély esetén kérjük, hívja a 112-es segélyhívó számot.
A segítségkérés bátorság, és életet menthet!
Kapcsolódó tartalmaink:
Ilyet még nem látott: repülő csapódott egy autóba kényszerleszállás közben!
Döbbenetes jelenetek játszódtak le Floridában, ahol egy kisrepülő kényszerleszállás közben csapódott az autópálya forgalmába. A kényszerleszállás drámai pillanatai ellenére csodával határos módon senki sem szenvedett súlyos sérülést.
A végzetes tervezési hiba, amit sokáig elhallgattak – a Malév egyik legsúlyosabb tragédiája
1962. november 23-án tragikus repülőbaleset rázta meg a magyar polgári légi közlekedést: a Párizs melletti Le Bourget repülőtér megközelítésekor lezuhant a Malév egyik IL–18-as gépe. A repülőgép katasztrófája 8 fős személyzet és 13 utas életét követelte.