Betegség!

Rejtett veszély fenyegeti a szívet – a férfiak lehetnek nagyobb bajban

repülőgép baleset

Megrázó részletek derültek ki az essexi repülőgép-balesetről

55 perce
Olvasási idő: 7 perc
Vasárnap délután súlyos baleset történt Anglia keleti részén, amikor egy kisrepülőgép a Hanningfield-víztározóba csapódott. A repülőgép-baleset körülményeit jelenleg is vizsgálják a hatóságok, miután a pilóta feltehetően egyedül tartózkodott a fedélzeten.
repülőgép balesetöngyilkosságlégikatasztrófaEssex

2025. december 28-án, vasárnap 14 óra után nem sokkal az angliai Essex megyében, Chelmsford térségében riasztották a rendőrséget, miután egy Beagle B121 Pup típusú könnyű repülőgép a Hanningfield-víztározóba zuhant. A repülőgép-baleset a North Weald repülőtérről felszálló járatot érintette, amely a Southend repülőtér felé tartott – írja a DailyMail.

repülőgép baleset, Hanningfield-víztározó
Repülőgép baleset: A Hanningfield-víztározóba csapódott a kisrepülő
Fotó: By Michael Bridgen from London, United Kingdom - Hanningfield reservoir, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3155627

A pilóta 11:54 körül emelkedett a levegőbe, a rendelkezésre álló adatok szerint pedig a repülés több mint egy órán át tartott.

Repülési adatok: hirtelen magasságvesztés

A FlightRadar24 adatai alapján a gép a végső pillanatokban néhány másodperc alatt mintegy 550 méternyi (1 800 lábnyi) magasságot vesztett.

A nyomkövetési adatok szerint a pilóta a becsapódás előtt többször is körözött a víztározó felett, mielőtt a végső manőver megtörtént.

A hatóságok szerint a pilóta egyedül utazott, más személy nem tartózkodott a fedélzeten.

Repülőgép-baleset – nyomozás indult

Az Essex megyei rendőrség a helyszínt „súlyos incidensnek” minősítette, a környéket lezárták, és felszólították a lakosságot, hogy kerüljék el a területet. A vizsgálatba bevonták a Légibaleset-vizsgáló Hatóságot (AAIB) is, amely a baleset pontos okát hivatott feltárni. A halottkémet is értesítették, a repülőgép roncsainak kiemelése és a szakértői elemzés jelenleg is folyamatban van.

A repülőgép előélete

A lezuhant repülőgép a baleset idején eladóként szerepelt egy brit repüléstechnikai vállalat kínálatában,

 ahol kiváló műszaki állapotúnak és „különösen jó repülési élményt nyújtó” gépként hirdették.

Öngyilkossági kísérlet? – Búcsúlevelet is találtak a hatóságok

A rendőrség tájékoztatása szerint a vizsgálat során 

olyan feljegyzéseket is találtak, amelyek arra utalnak, hogy a pilóta búcsúlevelet hagyott hátra.

A dokumentumok tartalmát a hatóságok nem hozták nyilvánosságra, azonban az előzetes információk alapján ezekből arra lehet következtetni, hogy a férfi tudatos döntést hozhatott a végzetes repülést megelőzően. A rendőrség hangsúlyozta: a körülmények pontos feltárása továbbra is folyamatban van, a baleset végleges okát csak a szakértői vizsgálatok lezárása után tudják megerősíteni.

Ha Ön vagy környezetében bárki úgy érzi, hogy lelki válságban van, nincs egyedül, és van segítség!
Magyarországon a Lelki Elsősegély Telefonszolgálat a nap 24 órájában, ingyenesen hívható a 116-123 telefonszámon.
Sürgős veszély esetén kérjük, hívja a 112-es segélyhívó számot.

A segítségkérés bátorság, és életet menthet!

 

