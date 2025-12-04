Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Tömegbe hajtott egy autó a karácsonyi vásáron Franciaországban – gyerekek is megsérültek

Látta már?

Limitált, piros, aláírt – Orbán Viktor elképesztő dologgal állt elő

repülőgép-baleset

F-16-os vadászrepülő zuhant le a rettegett Halál-völgyben

2025. december 04. 15:55
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy arra haladó autós vette észre a hatalmas fekete füstoszlopot. A mentőegységek azonnal a repülőgép-baleset helyszínére siettek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
repülőgép-balesetpilótaHalál-völgy

Lezuhant egy F-16-os vadászgép az amerikai Halál-völgy környékén, a pilóta csodával határos módon túlélte a repülőgép-balesetet. A hírek szerint a pilóta gyakorlórepülés közben veszített el az irányítást a gép fölött – tájékoztat a Los Angeles Times.

repülőgép-baleset, Halál-völgy
A Halál-völgy környékén történt repülőgép-baleset – Fotó: DENIS-HUOT MICHEL & CHRISTINE / / hemis.fr

A pilóta túlélte a repülőgép-balesetet

A baleset Trona város közelében történt, mindössze 36 kilométerre a China Lake-i Haditengerészeti Fegyveres Állomástól. 

Egy arra haladó autós hatalmas fekete füstoszlopot vett észre, majd távcsövén keresztül a roncsokat is felfedezte.

A helyszínre szinte azonnal megérkeztek a mentőegységek és biztosították a környéket. A légierő megerősítette: a pilóta biztonságban van, állapota stabil. A baleset okát még vizsgálják. A szemtanúk a baleset előtt legalább négy másik gépet láttak alacsonyan repülni a környéken.

Mi okozta a louiseville-i katasztrófát?

Új képek és részletek kerültek elő a november eleji UPS-katasztrófáról, amelyben a repülőgép motorja felszállás közben vált le, majd lángba borította a gépet. Egy friss jelentés szerint súlyos műszaki hibák okozták a repülőgép tragédiáját.

Váratlan bejelentés az eltűnt malajziai repülőgép ügyében

A malajziai hatóságok bejelentették: újraindítják az MH370-as járat utáni kutatást, amely talán végre megválaszolja az eltűnt repülőgéppel kapcsolatos kérdéseket.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!