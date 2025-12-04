F-16-os vadászrepülő zuhant le a rettegett Halál-völgyben

Lezuhant egy F-16-os vadászgép az amerikai Halál-völgy környékén, a pilóta csodával határos módon túlélte a repülőgép-balesetet. A hírek szerint a pilóta gyakorlórepülés közben veszített el az irányítást a gép fölött – tájékoztat a Los Angeles Times.

A Halál-völgy környékén történt repülőgép-baleset – Fotó: DENIS-HUOT MICHEL & CHRISTINE / / hemis.fr

A pilóta túlélte a repülőgép-balesetet

A baleset Trona város közelében történt, mindössze 36 kilométerre a China Lake-i Haditengerészeti Fegyveres Állomástól.

Egy arra haladó autós hatalmas fekete füstoszlopot vett észre, majd távcsövén keresztül a roncsokat is felfedezte.

A helyszínre szinte azonnal megérkeztek a mentőegységek és biztosították a környéket. A légierő megerősítette: a pilóta biztonságban van, állapota stabil. A baleset okát még vizsgálják. A szemtanúk a baleset előtt legalább négy másik gépet láttak alacsonyan repülni a környéken.

