Most érkezett! Halálos repülőgép-baleset történt – videón a megrázó katasztrófa

Súlyos repülőgép-baleset történt csütörtök délután, helyi idő szerint 10 óra 20 perckor az Egyesült Államokban, Észak-Karolinában, a Statesville Regionális Repülőtéren. Egy magángép zuhant le, miközben megpróbált leszállni a kifutópályán – számolt be a CNN.

Az Egyesült Államok Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) tájékoztatása szerint egy Cessna C550 típusú repülő érintett az esetben. A hatóságok megerősítették, hogy halálos áldozatokról is érkeztek jelentések, a pontos körülmények és az áldozatok száma azonban egyelőre nem ismert.

Megrázó videók a repülőgép-baleset helyszínéről

A közösségi médiában terjedő megrázó videók azt mutatják, ahogy a mentőegységek a kifutópályára sietnek, miközben lángok csapnak fel a szétszóródott roncsok közelében. A felvételek tanúsága szerint a baleset után gyorsan megkezdődött a mentés, a területet lezárták.

BREAKING: A small aircraft has crashed at #Statesville Regional Airport north of Charlotte, North Carolina. We are working to learn more. pic.twitter.com/60i0L1bqNv — Kaitlin Wright (@wxkaitlin) December 18, 2025

A repülőgép-baleset az Egyesült Államokban azonnali vizsgálatot vont maga után. Az ügyet a Nemzeti Közlekedésbiztonsági Tanács (NTSB) és a Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) közösen vizsgálja. A szakemberek azt próbálják megállapítani, mi vezetett a magángép lezuhanásához Észak-Karolinában – számolt be a The Mirror.

