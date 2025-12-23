Lezuhant a haditengerészet gépe, egy gyerek is van az áldozatok között

Hírlevél
Lezuhant a mexikói haditengerészet egy égési sérültet szállító kisgépe Texas partjainál hétfőn, a tájékoztatás szerint a fedélzeten lévő nyolc emberből legkevesebb öten életüket vesztették, két embert élve mentettek ki a tengerből, egy eltűntet keresnek. Egy gyermek is van a repülőgép-baleset áldozatai között.
A latin-amerikai ország haditengerészete azt közölte a repülőgép-balesetről, hogy a fedélzeten a fegyveres erők négy tagja, valamint négy civil – köztük egy gyerek, illetve az égési sérültek ellátásban segítséget nyújtó nonprofit szervezet két munkatársa – utazott. 

A repülőgép-baleset a Mexikói-öböl partjainál történt – Fotó: X
A repülőgép-baleset a Mexikói-öböl partjainál történt
Fotó: X

Nem tudni, milyen nemzetiségűek a repülőgép-baleset áldozatai

A katonai kisrepülőgép a szervezet weboldalán közzétett tájékoztatás szerint olyan missziót segített, amely – több alapítvánnyal közösen – súlyos égési sérült gyermekeket szállít a Texas állambeli Galveston gyermekkórházába.

Luke Baker, az Egyesült Államok parti őrsége részéről megerősítette az áldozatokról szóló hírt, azonban nem közölte a halottak személyazonosságát.

A Mexikói-öböl partjainál, Galveston közelében történt szerencsétlenség okát vizsgálják, a haditengerészet közleményében mindazonáltal balesetet említenek.

