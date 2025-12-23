Lezuhant a haditengerészet gépe, egy gyerek is van az áldozatok között

A latin-amerikai ország haditengerészete azt közölte a repülőgép-balesetről, hogy a fedélzeten a fegyveres erők négy tagja, valamint négy civil – köztük egy gyerek, illetve az égési sérültek ellátásban segítséget nyújtó nonprofit szervezet két munkatársa – utazott.
Nem tudni, milyen nemzetiségűek a repülőgép-baleset áldozatai
A katonai kisrepülőgép a szervezet weboldalán közzétett tájékoztatás szerint olyan missziót segített, amely – több alapítvánnyal közösen – súlyos égési sérült gyermekeket szállít a Texas állambeli Galveston gyermekkórházába.
Luke Baker, az Egyesült Államok parti őrsége részéről megerősítette az áldozatokról szóló hírt, azonban nem közölte a halottak személyazonosságát.
A Mexikói-öböl partjainál, Galveston közelében történt szerencsétlenség okát vizsgálják, a haditengerészet közleményében mindazonáltal balesetet említenek.
