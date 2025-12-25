Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

„Azt kívánjuk, hogy meghaljon” — Zelenszkij karácsonyi mondata vihart kavart

repülőgép

Mi történhetett? – kényszerleszállást hajtott végre egy Budapestre tartó repülőgép

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Karácsony előtt, kedden műszaki hiba miatt vissza kellett fordulnia a Bécs–Budapest járatnak. Mint kiderült, a repülőgép jégmentesítő rendszere hibásodott meg.
Link másolása
Vágólapra másolva!
repülőgépair balticaustrian airlinesbécsbudapestműszaki hiba

Az Air Baltic Airbus A220‑300‑as repülőgépe – amelyet az Austrian Airlines bérelt – december 23-án este indult Bécsből Budapestre, ám műszaki hiba miatt nem tudta folytatni az útját.

An Air Baltic Airbus A220-300 lands at Zaventem International Airport in Brussels, Belgium, on June 27, 2025. (Photo by Jonathan Raa/NurPhoto) (Photo by Jonathan Raa / NurPhoto via AFP), repülőgép
Az Air Baltic repülőgépe visszafordult a bécsi reptérre
Fotó: JONATHAN RAA / NurPhoto

A gép nem sokkal a felszállás után Pozsonynál visszafordult a bécsi Schwechati repülőtérre, és kényszerleszállást hajtott végre.

 A probléma oka a repülőgép jégmentesítő rendszerének meghibásodása volt, ami a téli időszakban kiemelten fontos a biztonságos repüléshez. 

A pilóta ezért nem vállalta a továbbutazást, mivel a javítást Budapesten rövid időn belül nem tudták volna elvégezni – írja az osztrák Kurier.

Későbbb érkezett meg a repülőgép

Az utasoknak később egy másik Air Baltic-géppel biztosították az utat, amely így jóval később érkezett meg a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre. 

Személyi sérülés nem történt, ám az utazóknak hosszabb várakozással és kényelmetlenségekkel kellett szembesülniük. 

A légitársaság szóvivője, Andrea Hansal a lapnak kiemelte, hogy a visszatérés teljes mértékben a biztonsági előírások miatt történt, hiszen egy műszaki jellegű probléma esetén mindig az utasok és a személyzet védelme az elsődleges szempont, még ha ez az utazási terv jelentős módosulásával is jár.

Pár éve egy utas felvette, ahogy belecsap a villám az Air Baltic repülőgépébe. Tavaly pedig Sopron felett csapott villám az Austrian Airlines egyik gépébe.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!