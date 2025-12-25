Mi történhetett? – kényszerleszállást hajtott végre egy Budapestre tartó repülőgép

Az Air Baltic Airbus A220‑300‑as repülőgépe – amelyet az Austrian Airlines bérelt – december 23-án este indult Bécsből Budapestre, ám műszaki hiba miatt nem tudta folytatni az útját.

Az Air Baltic repülőgépe visszafordult a bécsi reptérre

Fotó: JONATHAN RAA / NurPhoto

A gép nem sokkal a felszállás után Pozsonynál visszafordult a bécsi Schwechati repülőtérre, és kényszerleszállást hajtott végre.

A probléma oka a repülőgép jégmentesítő rendszerének meghibásodása volt, ami a téli időszakban kiemelten fontos a biztonságos repüléshez.

A pilóta ezért nem vállalta a továbbutazást, mivel a javítást Budapesten rövid időn belül nem tudták volna elvégezni – írja az osztrák Kurier.

Későbbb érkezett meg a repülőgép

Az utasoknak később egy másik Air Baltic-géppel biztosították az utat, amely így jóval később érkezett meg a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre.

Személyi sérülés nem történt, ám az utazóknak hosszabb várakozással és kényelmetlenségekkel kellett szembesülniük.

A légitársaság szóvivője, Andrea Hansal a lapnak kiemelte, hogy a visszatérés teljes mértékben a biztonsági előírások miatt történt, hiszen egy műszaki jellegű probléma esetén mindig az utasok és a személyzet védelme az elsődleges szempont, még ha ez az utazási terv jelentős módosulásával is jár.

Pár éve egy utas felvette, ahogy belecsap a villám az Air Baltic repülőgépébe. Tavaly pedig Sopron felett csapott villám az Austrian Airlines egyik gépébe.