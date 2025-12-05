Videón a pusztító tűz, 180 utast menekítettek ki a lángoló repülőgépből

Kigyulladt egy repülőgép Brazíliában a kifutópályán – tájékoztat a Lenta.
180 utassal a fedélzetén kigyulladt egy repülőgép a brazíliai Guarujá városában. A LATAM légitársaság Airbus A320-as gépe a kifutópályán várakozott, amikor tűz ütött ki. A sűrű füst betört a fedélzetre, a személyzet azonnal megkezdte az evakuálást.
A megrázó esetről készült felvételeken látható, ahogy a pánikba esett utasok a fedélzeten várják, hogy kiszabadítsák őket, miközben a tűzoltók a repülőgép mellett dolgoznak a lángok megfékezésén.
