Videón a pusztító tűz, 180 utast menekítettek ki a lángoló repülőgépből

Tegnap, 8:20
Tűz ütött ki egy repülőgépen Brazíliában a kifutópályán. A tűzoltók azonnal megkezdték az oltást, miközben a személyzet evakuálta a rémült utasokat a repülőgép fedélzetéről.
repülőgépevakuálbrazíliatűz

Kigyulladt egy repülőgép Brazíliában a kifutópályán – tájékoztat a Lenta

Tűz ütött ki egy repülőgépen Brazíliában a kifutópályán. (A kép illusztráció.)
Tűz ütött ki egy repülőgépen Brazíliában a kifutópályán (A kép illusztráció.)

180 utassal a fedélzetén kigyulladt egy repülőgép a brazíliai Guarujá városában. A LATAM légitársaság Airbus A320-as gépe a kifutópályán várakozott, amikor tűz ütött ki. A sűrű füst betört a fedélzetre, a személyzet azonnal megkezdte az evakuálást. 

A megrázó esetről készült felvételeken látható, ahogy a pánikba esett utasok a fedélzeten várják, hogy kiszabadítsák őket, miközben a tűzoltók a repülőgép mellett dolgoznak a lángok megfékezésén. 

