Videón a pusztító tűz, 180 utast menekítettek ki a lángoló repülőgépből

Kigyulladt egy repülőgép Brazíliában a kifutópályán – tájékoztat a Lenta.

Tűz ütött ki egy repülőgépen Brazíliában a kifutópályán (A kép illusztráció.)

180 utassal a fedélzetén kigyulladt egy repülőgép a brazíliai Guarujá városában. A LATAM légitársaság Airbus A320-as gépe a kifutópályán várakozott, amikor tűz ütött ki. A sűrű füst betört a fedélzetre, a személyzet azonnal megkezdte az evakuálást.

A megrázó esetről készült felvételeken látható, ahogy a pánikba esett utasok a fedélzeten várják, hogy kiszabadítsák őket, miközben a tűzoltók a repülőgép mellett dolgoznak a lángok megfékezésén.

Emergency evacuation was required on the gate in Guarulhos (GRU) Airport of Brazil after an Airbus A320 plane of LATAM Brasil airline was affected by smoke from a ground handling equipment while passengers were still onboard.



As per sources, just prior to the disembarkation of… pic.twitter.com/DRb8EjTxS1 — FL360aero (@fl360aero) December 5, 2025

