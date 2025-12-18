Sokan rosszul választanak helyet a repülőgépen – Erre figyeljen!

A repülőgép zárt tere, a zsúfolt járatok és a folyamatos utasmozgás ideális környezetet teremtenek a betegségek terjedéséhez. Dr. Neha Pathak, a WebMD vezető orvosi szerkesztője szerint az utazók többsége tévesen a felületektől tart a leginkább, miközben a legnagyobb kockázatot valójában a belélegzett levegő jelenti – írja a FoxNews.

Ablak vagy folyosó? Orvos árulta el a legjobb helyet a repülőgépen

A szakértő hangsúlyozza: a légúti vírusok, például az influenza elsősorban levegőn és közeli kontaktus útján terjednek, nem pedig a lehajtható asztalkákról vagy a kartámaszokról.

Nem mindegy, mit érint meg – de még fontosabb, mit lélegez be

A kézfertőtlenítés továbbra is kulcsfontosságú, különösen azért, mert bizonyos vírusok – például a gyomor-bélrendszeri fertőzéseket okozó kórokozók – napokig életképesek maradhatnak a felületeken. Ezek leginkább a mosdók és a gyakran érintett részek környékén jelentenek veszélyt.

Dr. Pathak szerint azonban a legtöbb megbetegedés nem innen ered, hanem a közvetlen közelségből és az utasforgalomból,

ami különösen a folyosó melletti üléseknél jelent problémát.

Repülőgép ülésválasztás: itt a legbiztonságosabb hely

A szakértő egyértelműen a repülőgép ablak melletti üléseit ajánlja, lehetőleg minél távolabb a mosdóktól.

Ezeken a helyeken kevesebb utas halad el, ritkább az érintkezés, és kisebb a közvetlen légúti kitettség is. Emellett javasolja a felső szellőző bekapcsolását, a rendszeres kézmosást vagy fertőtlenítést, valamint azt, hogy utazás közben lehetőség szerint kerülje az arc, különösen a száj és az orr érintését.

Maszk, szellőzés és tudatosság – apró lépések, nagy különbség

Akik különösen szeretnék minimalizálni a megbetegedés esélyét, azok számára a maszk viselése is hatékony védelmet jelenthet. A megfelelő szellőzés, a tudatos viselkedés és az okos ülésválasztás együttesen jelentősen csökkentheti a fertőzés kockázatát.

Az ünnepi utazások idején tehát nem csak az úti cél számít: egy kis odafigyeléssel a repülőgép fedélzetén is sokat tehet az egészségéért.

