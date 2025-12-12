Rémálom a fedélzeten — a repülőgépajtó felé indult, percek voltak hátra

Egy 20 éves férfit vettek őrizetbe Hongkongban, miután a gyanú szerint megpróbálta kinyitni a repülőgépajtót egy Cathay Pacific járaton még a levegőben. Az incidens nagyjából 15 perccel a leszállás előtt történt, amikor a gép már a hongkongi repülőtér felé ereszkedett – írja a Hongkongfp.

A repülőgépajtó kinyitásával próbálkozó utast a leszállás után rendőrök vették őrizetbe Hongkongban Fotó: TANG CHHIN SOTHY / AFP

A CX811-es számú járat Bostonból indult, és a hajnali órákban közelítette meg Hongkongot. A kabinszemélyzet azonnal a helyszínre sietett, miután észlelték, hogy az utas a repülőgépajtóval babrál, és ellenőrizték, hogy az ajtó továbbra is biztonságosan zárva maradt.

Azonnali közbelépés a fedélzeten

A Cathay Pacific közlése szerint a személyzet az előírt biztonsági protokoll szerint járt el, az érintett utast elkülönítették, az ajtót pedig átvizsgálták. A légitársaság hangsúlyozta, hogy sem az utasok, sem a személyzet nem sérült meg az eset során.

A férfit a leszállást követően azonnal letartóztatták. A rendőrség tájékoztatása szerint a szárazföldi kínai útlevéllel utazó utas ellen a légi közlekedés biztonságát szabályozó törvény megsértése miatt indult eljárás, az ügy jelenleg is folyamatban van.

Nem egyedi eset a repülésbiztonságban

Korábban is előfordult már, hogy egy repülőgépajtó okozott riadalmat egy járaton. Szeptemberben egy Hong Kong Airlines gépen röviddel a leszállás után aktiválódott a vészcsúszda Oszakában, feltehetően azért, mert egy utas véletlenül meghúzta a vészkijárat karját.

Mi történik, ha valaki ki akarja nyitni a repülőgépajtót a levegőben?

A modern repülőgépek repülőgépajtói úgy vannak kialakítva, hogy a levegőben a nyomáskülönbség miatt fizikailag nem nyithatók ki. Ennek ellenére már az ajtóval való kísérletezés is súlyos biztonsági incidensnek számít, és azonnali hatósági intézkedést von maga után.

Pánik a gépen, felszállás közben akarta egy utas kinyitni a repülő ajtaját

Los Angeles nemzetközi repülőterén letartóztattak egy utast. A Delta Air Lines egyik járata, épp a felszálláshoz készülődött, mikor a férfi kinyitotta a repülőgép ajtaját - írja a Huff Post.

Rengeteget fizetett a Boeing a légitársaságnak a kiszakadt ajtó miatt

160 mllió dollárt fizetett a Boeing amerikai repülőgépgyártó az Alaska Airlines légitársaságnak a januári légi baleset miatt. Emlékezetes, hogy a légitársaság egyik MAX 9-es típusú gépének repülés közben az elégtelen és hibás rögzítés miatt kiszakadt az oldalpanelja. Az incidens után a típus valamennyi példányát a földön tartották a hatóságok.