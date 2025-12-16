Hatalmas tűzzel égett a lezuhant repülő, az életükért futottak az emberek – videó

A tragédia pillanatok alatt következett be. A repülőgép-baleset idején a Cessna Citation III látszólag egy futballpályára próbált leszállni, de egy közeli üzlet fémtetőjének ütközött, ami hatalmas tüzet okozott. A tűz miatt mintegy 130 embert kellett evakuálni – írja az AP News.

A tolucai repülőgépbaleset helyszínén nagy erőkke zajlik a mentés.

Fotó: MARIO VAZQUEZ / AFP

Megrázó felvételek kerültek elő a halálos repülőgépbalesetről

Szemtanúk és térfigyelő kamerák felvételei szerint a gép a becsapódás előtti másodpercekben még alacsonyan repült. A repülő végül egy futballpályára zuhant Toluca és San Mateo Atenco települések határán, óriási zajjal és füsttel kísérve. A repülőgépet a Jet Pro üzemeltette, amely magán- és légi taxijáratokra, valamint karbantartásra specializálódott.

A környéken élők pánikról, hangos robbanásról és sűrű füstoszlopról számoltak be.

A hatóságok azonnal lezárták a helyszínt, és megkezdték a roncsok részletes átvizsgálását. A mexikói Szövetségi Polgári Repülési Hatóság közlése szerint a tragédiához vezető körülmények feltárása még folyamatan van.

Mi okozta a halálos repülőgépbalesetet Mexikóban?

Tavaly decemberben is történt egy halálos repülőgépbaleset Mexikóban. Egy Cessna típusú kisrepülőgép zuhant le. A repülőgépbalesetsorán a fedélzeten mindenki meghalt. A tragédia egy nehezen megközelíthető erdős területen történt, hogy miért, az korábbi cikkünkből kiderül.

Egy híres mexikói műsorvezető is meghalt a repülőgép-szerencsétlenségben

Meghalt egy népszerű televíziós műsorvezető, Debora Estrella, miután a repülési órája során lezuhant a Cessna gépük. Az oktató és ő is életüket vesztették. A 43 éves sztár a felszállás előtt még közösségi oldalán posztolt a repülés iránti lelkesedéséről, ám a gép Nuevo León állambeli García térségében a földbe csapódott.