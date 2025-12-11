Bizarr halálos baleset történt egy amerikai reptéren

A 47 éves áldozatot egy Ford F550-es hókotró ütötte el tegnap este. A 25 éves hókotrókezelő a repülőtéren maradt és együttműködött a hatóságokkal – írja a New York Post.

Hóvihar nehezítette a látási viszonyokat a repülőtéren

Fotó: Unsplash

Tragédia a minneapolisi repülőtér parkolójában

A férfit hiába próbálták újraéleszteni, a helyszínen életét vesztette. A rendőrség szerint nem merült fel, hogy a hókotró vezetője bármilyen befolyásoltság alatt állt volna.

Az áldozat nevét a hozzátartozók értesítéséig nem hozták nyilvánosságra. A LSG Sky Chefs megerősítette, hogy

a meghalt férfi a cég alkalmazottja volt.

A tragédia idején havazás és fagypont közeli hőmérséklet nehezítette a látási viszonyokat. A vihar miatt több mint 200 járat késett, Minneapolis pedig riasztást adott ki és rendkívüli készültséget rendelt el a hóvihar miatt.

Hókotró tévedt a kifutóra, halálos repülőszerencsétlenséget okozott

Egy moszkvai repülőtéren egy hókotró sofőrje nem vette észre, hogy a felszállópályára hajtott, és egy a Total olajvállalat vezetőjét szállító gép felszállás közben nekiütközött. A 60 éves vezető elmondta, elvesztette tájékozódását és nem hallotta a közeledő repülőt, a balesetben mindenki meghalt.

Elavult jármű okozott reptéri balesetet

Egy utasszállító jármű nekiütközött a beszállóállomás dokkjának a Washington Dulles Nemzetközi Repülőtéren, ami miatt legalább 18 ember megsérült. A balesetet vélhetően a jármű elavultsága okozta.