Richard Gere hosszú idő után szólalt meg, régi sebeket tépett fel

Richard Gere szerint senki sem volt „rosszfiú”, egyszerűen kiállt azokért az ügyekért, amelyekben hisz, többek között a tibeti emberi jogokért. A Dalai Lámával való 45 éves barátsága miatt régóta támogatja a tibeti függetlenséget – olvasható a New York Post weboldalán.

Richard Gere

Fotó: ANNETTE RIEDL / DPA

Richard Gere feketelistára került

A botrány 1993-ban történt, amikor Gere a műsor forgatókönyvét félretéve élő adásban bírálta Kínát Tibet elnyomása miatt. A beszólás után az Akadémia gyakorlatilag feketelistára tette, és csak 2013-ban térhetett vissza az Oscarra.

A színész azóta is aktív szószólója Tibetnek, és a 2025-ben megjelenő Dalai Lámáról szóló dokumentumfilm egyik producere.

Gere ugyan Kínából továbbra is ki van tiltva, de azt mondja, hogy próbál a Dalai Láma tanításai szerint élni, és nem haragot táplálni.

Furcsa dolgot állít a színész

Richard Gere megdöbbentő dolgokat állít az egyik legismertebb romantikus vígjátékról, a Micsoda nő!-ről, ami valódi klasszikussá vált az elmúlt évtizedek alatt.

Nem vettem a szívemre. Mindenki megváltásra szorul

– fogalmazott.