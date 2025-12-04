Richard Gere hosszú idő után szólalt meg, régi sebeket tépett fel

Hírlevél
2025. december 04.
Az ismert színész hosszú idő után először beszélt arról, hogyan érintette, hogy az Akadémia 20 évre kitiltotta az Oscar-gáláról. Richard Gere azt mondta, hogy nem vette személyes sértésnek a döntést.
Richard Gere szerint senki sem volt „rosszfiú”, egyszerűen kiállt azokért az ügyekért, amelyekben hisz, többek között a tibeti emberi jogokért. A Dalai Lámával való 45 éves barátsága miatt régóta támogatja a tibeti függetlenséget – olvasható a New York Post weboldalán

Richard Gere – Fotó: ANNETTE RIEDL / DPA
Richard Gere
Fotó: ANNETTE RIEDL / DPA

Richard Gere feketelistára került

A botrány 1993-ban történt, amikor Gere a műsor forgatókönyvét félretéve élő adásban bírálta Kínát Tibet elnyomása miatt. A beszólás után az Akadémia gyakorlatilag feketelistára tette, és csak 2013-ban térhetett vissza az Oscarra.

A színész azóta is aktív szószólója Tibetnek, és a 2025-ben megjelenő Dalai Lámáról szóló dokumentumfilm egyik producere.

 Gere ugyan Kínából továbbra is ki van tiltva, de azt mondja, hogy próbál a Dalai Láma tanításai szerint élni, és nem haragot táplálni.

Furcsa dolgot állít a színész

Richard Gere megdöbbentő dolgokat állít az egyik legismertebb romantikus vígjátékról, a Micsoda nő!-ről, ami valódi klasszikussá vált az elmúlt évtizedek alatt.

Nem vettem a szívemre. Mindenki megváltásra szorul

 – fogalmazott.

 

