Halálra késelték otthonában a legendás rendezőt

Meggyilkolhatták a legendás rendezőt és feleségét a házaspár otthonában Los Angelesben. A hatóságok vasárnap találták holtan Rob Reinert és feleségét, mindkettőjükön számos késszúrás okozta sérülés volt. Az ügyben a gyilkossági osztály indított nyomozást.
Holtan találták Rob Reiner legendás rendezőt és feleségét, Michele-t, a házaspár Los Angeles-i otthonában. Mindkettőjükön késsel okozott sérüléseket találtak, az ügyben nyomoz a rendőrség – írja a TMZ

Rob Reiner rendező és felesége, Michele Reiner
Rob Reiner rendező és felesége, Michele Reiner Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

Vasárnap délután két holttestet találtak a legendás rendező brentwoodi otthonában. A rendőrség később megerősítette, hogy az áldozatok a 78 éves Rob Reiner és felesége, a 68 éves Michele. 

Reiner és felesége holttestén is késszúrás okozta sérüléseket találtak, az ügyben a Los Angeles-i rablási és gyilkossági ügyekkel foglalkozó osztály indított nyomozást. 

Számos világhírű filmet rendezett Rob Reiner

Rob karrierje elején komédiákat írt, majd több sorozatban és filmben is feltűnt. Rendezőként első nagy sikerét A turné (This Is Spinal Tap) című filmmel nyerte el, de számos világhírű alkotás fűzödik a nevéhez, többek között A herceg menyasszonya, a Harry és Sally, vagy A bakancslista. 

