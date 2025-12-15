Halálra késelték otthonában a legendás rendezőt

Holtan találták Rob Reiner legendás rendezőt és feleségét, Michele-t, a házaspár Los Angeles-i otthonában. Mindkettőjükön késsel okozott sérüléseket találtak, az ügyben nyomoz a rendőrség – írja a TMZ.

Rob Reiner rendező és felesége, Michele Reiner Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

Vasárnap délután két holttestet találtak a legendás rendező brentwoodi otthonában. A rendőrség később megerősítette, hogy az áldozatok a 78 éves Rob Reiner és felesége, a 68 éves Michele.

Reiner és felesége holttestén is késszúrás okozta sérüléseket találtak, az ügyben a Los Angeles-i rablási és gyilkossági ügyekkel foglalkozó osztály indított nyomozást.

Számos világhírű filmet rendezett Rob Reiner

Rob karrierje elején komédiákat írt, majd több sorozatban és filmben is feltűnt. Rendezőként első nagy sikerét A turné (This Is Spinal Tap) című filmmel nyerte el, de számos világhírű alkotás fűzödik a nevéhez, többek között A herceg menyasszonya, a Harry és Sally, vagy A bakancslista.

#BREAKING #Rob_Reiner & Wife #Michele Found Dead at L.A. Home ...Wounds Consistent With A Knifepic.twitter.com/9HbeKFHj1v https://t.co/90uIMym2pL#TMZ is reporting that famed director Rob Reiner & his wife were found dead in their LA home with "lacerations consistent with a… — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) December 15, 2025

