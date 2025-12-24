Terrordámadás történt Moszkvában - drámai videók

Robbanás rázta meg Moszkva déli részét december 24-re virradóra. A támadásban három ember meghalt – tájékoztat a Lenta.
A Meduza sajtóinformációi szerint a robbanószerkezet egy járőrautó mellett lépett működésbe. A hatóságok úgy vélik, célzott támadás történt.
A robbanásban két rendőr a helyszínen életét vesztette, egy ember a kórházban hunyt el, egy súlyos sérült pedig az életéért küzd.
December 24-re virradó éjjel két rendőr egy gyanús férfira lett figyelmes a rendőrőrs közelében, ezért igazoltatni akarták, de amikor a közelébe értek, működésbe lépett a robbanószerkezet.
A hatóságok egyelőre nem erősítették meg, hogy a támadó a halálos áldozatok között van-e.
A nyomozók közölték, hogy a házilag készített robbanószerkezet a járőrautó aljára volt erősítve, a detonáció epicentruma a sofőr alatt volt.
Az ügyben nyomozás indult, egyelőre egy terrorszervezet sem ismerte el, hogy köze lenne a támadáshoz.
28 év után szólalt meg az egyetlen túlélő a robbanásos gyilkosság ügyében
Huszonnyolc év csend után újra előkerült egy hírhedt veszprémi krimi története. A robbantásos gyilkosság túlélője ma is a történések sebeit viseli, a rendőrség pedig végre letartóztatta azokat, akiket a pokoli merénylet mögött sejtenek.
Öngyilkos merénylők robbantottak
Halálos támadás rázta meg Pakisztánt. Három öngyilkos merénylő betört egy katonai létesítménybe, ahol megöltek három katonát, ötöt pedig megsebesítettek, majd magukkal is végeztek.