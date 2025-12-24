Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Riasztás Csernobilban! Hatalmas a veszély

moszkva

Terrordámadás történt Moszkvában - drámai videók

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Célzott támadásban halt meg két rendőr Moszkvában december 24-re virradóra. A robbanásban egy harmadik ember is meghalt, a hatóságok egyelőre nem közölték, hogy a harmadik áldozat a támadó maga volt-e.
Link másolása
Vágólapra másolva!
moszkvatámadásrobbantásrobbanás

Robbanás rázta meg Moszkva déli részét december 24-re virradóra. A támadásban három ember meghalt – tájékoztat a Lenta

Robbanás rázta meg Moszkva déli részét december 24-re virradóra. A támadásban három ember meghalt.
Robbanás rázta meg Moszkva déli részét december 24-re virradóra. A támadásban három ember meghalt.

A Meduza sajtóinformációi szerint a robbanószerkezet egy járőrautó mellett lépett működésbe. A hatóságok úgy vélik, célzott támadás történt. 

A robbanásban két rendőr a helyszínen életét vesztette, egy ember a kórházban hunyt el, egy súlyos sérült pedig az életéért küzd. 

December 24-re virradó éjjel két rendőr egy gyanús férfira lett figyelmes a rendőrőrs közelében, ezért igazoltatni akarták, de amikor a közelébe értek, működésbe lépett a robbanószerkezet. 

A hatóságok egyelőre nem erősítették meg, hogy a támadó a halálos áldozatok között van-e. 

A nyomozók közölték, hogy a házilag készített robbanószerkezet a járőrautó aljára volt erősítve, a detonáció epicentruma a sofőr alatt volt. 

Az ügyben nyomozás indult, egyelőre egy terrorszervezet sem ismerte el, hogy köze lenne a támadáshoz. 

28 év után szólalt meg az egyetlen túlélő a robbanásos gyilkosság ügyében

Huszonnyolc év csend után újra előkerült egy hírhedt veszprémi krimi története. A robbantásos gyilkosság túlélője ma is a történések sebeit viseli, a rendőrség pedig végre letartóztatta azokat, akiket a pokoli merénylet mögött sejtenek.

Öngyilkos merénylők robbantottak

Halálos támadás rázta meg Pakisztánt. Három öngyilkos merénylő betört egy katonai létesítménybe, ahol megöltek három katonát, ötöt pedig megsebesítettek, majd magukkal is végeztek.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!