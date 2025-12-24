Terrordámadás történt Moszkvában - drámai videók

Robbanás rázta meg Moszkva déli részét december 24-re virradóra. A támadásban három ember meghalt – tájékoztat a Lenta.

Robbanás rázta meg Moszkva déli részét december 24-re virradóra. A támadásban három ember meghalt.

A Meduza sajtóinformációi szerint a robbanószerkezet egy járőrautó mellett lépett működésbe. A hatóságok úgy vélik, célzott támadás történt.

A robbanásban két rendőr a helyszínen életét vesztette, egy ember a kórházban hunyt el, egy súlyos sérült pedig az életéért küzd.

December 24-re virradó éjjel két rendőr egy gyanús férfira lett figyelmes a rendőrőrs közelében, ezért igazoltatni akarták, de amikor a közelébe értek, működésbe lépett a robbanószerkezet.

A hatóságok egyelőre nem erősítették meg, hogy a támadó a halálos áldozatok között van-e.

A nyomozók közölték, hogy a házilag készített robbanószerkezet a járőrautó aljára volt erősítve, a detonáció epicentruma a sofőr alatt volt.

Az ügyben nyomozás indult, egyelőre egy terrorszervezet sem ismerte el, hogy köze lenne a támadáshoz.

At least two Russian policemen have been seriously wounded as a result of an explosion on the Yasenevaya Street in Moscow tonight.



The new version of events says that someone has thrown an explosive device towards a police car. pic.twitter.com/oxFSHJOsfe — Status-6 (Military & Conflict News) (@Archer83Able) December 23, 2025

