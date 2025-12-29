Videón a robbanás, amely megbénította a forgalmas autópályát

Kedden, a késő délutáni órákban egy tartálykocsi robbant fel az A1-es autópályán, miután hátulról nekiütközött egy másik nehézgépjárműnek. A baleset következtében tűz ütött ki, amely rövid időn belül nagy erejű robbanáshoz vezetett. Az eset Olaszország déli részén, Caserta térségében, egy autópálya-pihenőhely közelében történt.
Mi okozta az olaszországi robbanást az autópályán?
A hatóságok tájékoztatása szerint a robbanást egy közúti baleset idézte elő: a tartálykocsi egy másik kamionnal ütközött, amelynek következtében a jármű kigyulladt. A keletkezett tűz rövid időn belül elérte a tartályt, ami a robbanást kiváltotta. Szándékos cselekményre vagy külső beavatkozásra utaló körülmény nem merült fel.
Mekkora károkat okozott az autópályán történt robbanás?
A robbanás megrongálta az útpályát, több helyen kráterek keletkeztek az aszfaltban. Károk érték a közeli pihenőhely létesítményeit is, valamint egy étterem ablakai betörtek a detonáció következtében. A tűzoltók több egységgel vonultak a helyszínre, és sikeresen megfékezték a lángokat. A környéket időben kiürítették, személyi sérülésről nem érkezett jelentés.
Az eset miatt a Caianello és Capua közötti autópálya-szakaszt mindkét irányban lezárták. Az északi irányt az esti órákban újranyitották, a déli szakaszon azonban a helyreállítás miatt továbbra is forgalomkorlátozás volt érvényben, jelentős torlódásokkal és terelésekkel.