Videón a robbanás, amely megbénította a forgalmas autópályát

Kedden, a késő délutáni órákban egy tartálykocsi robbant fel az A1-es autópályán, miután hátulról nekiütközött egy másik nehézgépjárműnek. A baleset következtében tűz ütött ki, amely rövid időn belül nagy erejű robbanáshoz vezetett. Az eset Olaszország déli részén, Caserta térségében, egy autópálya-pihenőhely közelében történt.

Tűzoltók dolgoznak a robbanás helyszínén az A1-es autópályán

Fotó: x / Global Network News

Mi okozta az olaszországi robbanást az autópályán?

A hatóságok tájékoztatása szerint a robbanást egy közúti baleset idézte elő: a tartálykocsi egy másik kamionnal ütközött, amelynek következtében a jármű kigyulladt. A keletkezett tűz rövid időn belül elérte a tartályt, ami a robbanást kiváltotta. Szándékos cselekményre vagy külső beavatkozásra utaló körülmény nem merült fel.

🇮🇹 Massive explosion on A1 highway near Teano, Caserta, Italy: LPG tanker rear-ended, caught fire, exploded ~30-40 min later. Area evacuated promptly—no fatalities, minor injuries to drivers. Craters in road, service area damaged, highway temporarily closed both directions pic.twitter.com/AGlfX0LtID — DisasterAlert (@DisasterAlert2) December 23, 2025

Mekkora károkat okozott az autópályán történt robbanás?

A robbanás megrongálta az útpályát, több helyen kráterek keletkeztek az aszfaltban. Károk érték a közeli pihenőhely létesítményeit is, valamint egy étterem ablakai betörtek a detonáció következtében. A tűzoltók több egységgel vonultak a helyszínre, és sikeresen megfékezték a lángokat. A környéket időben kiürítették, személyi sérülésről nem érkezett jelentés.

