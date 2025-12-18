Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Súlyosan megsérült Robert Fico repülőgépe

Brüsszel

Deák Dániel elárulta, hogy mivel próbálják megtörni Orbán Viktort az EU-csúcson

repülőgép

Súlyosan megsérült Robert Fico repülőgépe

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Incidens történt a brüsszeli repülőtéren a szlovák kormányfő érkezésekor, amely miatt egy időre földre parancsolták a kormányzati repülőgépet. A fedélzeten tartózkodók biztonságát nem érintette az eset, ám Robert Fico gépe jelenleg nem alkalmas a repülésre.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Robert Fico miniszterelnököt szerdán Brüsszelbe szállító kormányzati repülőgép a földi kiszolgálás során sérült meg, amikor egy mobil lépcsőt szállító jármű nekiütközött a repülőgép törzsének, a bal első ajtó közelében. A szlovák belügyminisztérium közlése szerint az incidens nem a szlovák személyzet hibájából történt, és sem az utasok, sem a személyzet nem volt veszélyben.

A Robert Fico miniszterelnököt szállító szlovák kormányzati repülőgép megsérült a brüsszeli repülőtéren, ezért ideiglenesen földre parancsolták.
A Robert Fico miniszterelnököt szállító szlovák kormányzati repülőgép megsérült a brüsszeli repülőtéren, ezért ideiglenesen földre parancsolták.
Fotó: Alena Koišová / Szlovák belügyminisztérium

A kormányfő elmondása alapján a rongálás olyan mértékű, hogy a repülőgép jelenleg nem felel meg a repülésbiztonsági követelményeknek, ezért elővigyázatosságból ideiglenesen kivonták a forgalomból. A hatóságok a gyártó állásfoglalására és a részletes műszaki vizsgálat eredményeire várnak.

Hogyan sérült meg Robert Fico kormánygépe Brüsszelben?

A Robert Fico miniszterelnököt szállító repülőgép akkor rongálódott meg, amikor a brüsszeli repülőtér földi kiszolgálását végző cég egyik járműve – a mobil lépcsőt szállítva – nekiütközött a gép törzsének. A szlovák belügyminisztérium hangsúlyozta, hogy az eset nem repülés közben, hanem kizárólag a földön történt, így a biztonság mindvégig garantált volt.

CPAC 2025, CPAC Hungary, CPACHungary, CPAC Hungary 2025, CPAC Hungary 2025: itt a patrióták kora!, CPACHungary2025, CPAC2025, 2025.05.29., Robert Fico, RobertFico
Robert Fico Szlovákia miniszterelnöke
Fotó: Csudai Sándor / Csudai Sándor

A repülőgépet a műszaki szakemberekkel folytatott egyeztetés után elővigyázatosságból földre parancsolták, amíg nem tisztázódik pontosan a sérülés mértéke. A döntés célja az volt, hogy minden kockázatot kizárjanak, mielőtt a gép újra felszállna – írja a felvidek.hu.

Robert Fico ennek ellenére zavartalanul részt vett a Brüsszelben zajló diplomáciai programokon. Szerdán este jelen volt az Európai Tanács és a nyugat-balkáni országok vezetőinek csúcstalálkozóján, csütörtök reggel pedig az iparral és Európa versenyképességével foglalkozó informális egyeztetésen vesz részt. Ezt követően kezdődik az uniós csúcstalálkozó, amelyen többek között Ukrajna finanszírozása, Európa biztonsága, a bővítés, valamint a 2028 és 2034 közötti időszak uniós költségvetése is napirendre kerül.

A miniszterelnök várhatóan legkésőbb pénteken tér vissza Szlovákiába, a kormánygép sorsáról pedig a műszaki vizsgálatok lezárása után születhet döntés.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!