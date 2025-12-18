Súlyosan megsérült Robert Fico repülőgépe

Robert Fico miniszterelnököt szerdán Brüsszelbe szállító kormányzati repülőgép a földi kiszolgálás során sérült meg, amikor egy mobil lépcsőt szállító jármű nekiütközött a repülőgép törzsének, a bal első ajtó közelében. A szlovák belügyminisztérium közlése szerint az incidens nem a szlovák személyzet hibájából történt, és sem az utasok, sem a személyzet nem volt veszélyben.

A Robert Fico miniszterelnököt szállító szlovák kormányzati repülőgép megsérült a brüsszeli repülőtéren, ezért ideiglenesen földre parancsolták.

Fotó: Alena Koišová / Szlovák belügyminisztérium

A kormányfő elmondása alapján a rongálás olyan mértékű, hogy a repülőgép jelenleg nem felel meg a repülésbiztonsági követelményeknek, ezért elővigyázatosságból ideiglenesen kivonták a forgalomból. A hatóságok a gyártó állásfoglalására és a részletes műszaki vizsgálat eredményeire várnak.

Hogyan sérült meg Robert Fico kormánygépe Brüsszelben?

A Robert Fico miniszterelnököt szállító repülőgép akkor rongálódott meg, amikor a brüsszeli repülőtér földi kiszolgálását végző cég egyik járműve – a mobil lépcsőt szállítva – nekiütközött a gép törzsének. A szlovák belügyminisztérium hangsúlyozta, hogy az eset nem repülés közben, hanem kizárólag a földön történt, így a biztonság mindvégig garantált volt.

Robert Fico Szlovákia miniszterelnöke

Fotó: Csudai Sándor / Csudai Sándor

A repülőgépet a műszaki szakemberekkel folytatott egyeztetés után elővigyázatosságból földre parancsolták, amíg nem tisztázódik pontosan a sérülés mértéke. A döntés célja az volt, hogy minden kockázatot kizárjanak, mielőtt a gép újra felszállna – írja a felvidek.hu.

Robert Fico ennek ellenére zavartalanul részt vett a Brüsszelben zajló diplomáciai programokon. Szerdán este jelen volt az Európai Tanács és a nyugat-balkáni országok vezetőinek csúcstalálkozóján, csütörtök reggel pedig az iparral és Európa versenyképességével foglalkozó informális egyeztetésen vesz részt. Ezt követően kezdődik az uniós csúcstalálkozó, amelyen többek között Ukrajna finanszírozása, Európa biztonsága, a bővítés, valamint a 2028 és 2034 közötti időszak uniós költségvetése is napirendre kerül.

A miniszterelnök várhatóan legkésőbb pénteken tér vissza Szlovákiába, a kormánygép sorsáról pedig a műszaki vizsgálatok lezárása után születhet döntés.