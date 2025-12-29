Robot támadt rá saját kezelőjére – brutális videó

A videón egy férfi látható, aki úgynevezett motion capture ruhát visel: az öltözet szenzorai a testmozgást digitális adatokká alakítják, amelyeket egy humanoid gép azonnal végrehajt. A rendszer tesztelése közben a férfi egy magas rúgást indít, amit a robot késedelem nélkül lemásol, a mozdulat azonban a kezelő lágyékát találja el – tájékoztat a Daily Mail.

A humanoid robot mozgásrögzítő ruhán keresztül utánozza kezelője mozdulatait - Képünk illusztráció

Fotó: Unsplash

Milyen robot szerepel a felvételen?

A videón a Unitree Robotics által fejlesztett Unitree G1 humanoid modell látható. A gyártó adatai szerint az eszköz 35 kilogrammos, 1,32 méter magas, és ízületei 23 szabadságfokkal rendelkeznek. A robot fejlett érzékelőrendszerrel dolgozik, amely 3D LiDAR szenzort és mélységérzékelő kamerát is tartalmaz.

Mit tud alaphelyzetben a gép?

A szakértők szerint a Unitree G1 alapbeállításban csak korlátozott mozgásokra képes, például járásra és egyszerű gesztusokra. Önálló feladat-végrehajtáshoz célzott programozás szükséges, ezért a videón látható eset inkább a mozgásrögzítés közvetlen, szűretlen visszacsatolásának következménye.

A Unitree humanoid robot korábban is feltűnt a közösségi médiában: egy másik, milliós nézettséget elérő videóban egy hasonló modell főzés közben vesztette el az egyensúlyát, majd összeesett. Ezek a felvételek rendszerint a fejlesztési fázisban lévő humanoid technológia korlátaira hívják fel a figyelmet.

Unitree G1 self-kicked in the groin. during motion-capture martial arts practice.



When humans move unpredictably near robots, things get risky. A robot can act “correctly” by its code yet still behave dangerously around people.pic.twitter.com/GI4A3QXdzt — Rohan Paul (@rohanpaul_ai) December 27, 2025

Jövőre jöhet a robot, amely valóban besegít a házimunkába

A LG Electronics a 2026 január elején Las Vegasban megrendezésre kerülő CES 2026 kiállításon egy olyan humanoid robotot mutat be, amelyet kifejezetten háztartási feladatokra terveztek. A vállalat célja nem kevesebb mint az, hogy a robotika kilépjen a látványos, de kevéssé hasznos bemutatók világából, és valódi segítséget nyújtson a mindennapokban.

Horrorisztikus külsejű robotkutyát készítettek Japánban – és ez még csak a kezdet

Bár akadnak kétségek az eszközzel kapcsolatban, ennek ellenére már számos gyártó robotkutyája vásárolható meg kereskedelmi forgalomban. Egy Japánban most kifejlesztett robotkutya azonban nagy valószínűséggel nem lesz a vásárlók kedvence, tekintve, hogy a külseje alapján leginkább a horrorfilmekbe illene.