Világrekordot állított fel egy robot – mutatjuk, miben

Új Guinness-rekord állított fel egy kínai robot.

Az AgiBot A2 nevű robot új rekordot állított fel

Az AgiBot A2 november 10-én indult Suzhouból, és november 13-án érkezett meg sanghaji Bundba, miközben folyamatosan haladt, még az akkumulátor cseréje közben is.

A 106 kilométeres út során különféle városi környezeteken haladt át: járdákon, hidakon, rámpákon és forgalmas utcákon, miközben GPS, LiDAR és infravörös kamerák segítették a navigációját – olvasható a Guinness-rekord honlapján.

Életünk részei lehetnek a humanoid robotok

A világrekord nem csupán látványos technikai bravúr: a robot bizonyította, hogy humanoid eszközök tartósan és megbízhatóan képesek mozogni valós környezetben, ami fontos lépés a mindennapi városi alkalmazások felé. Ha a technológia tovább fejlődik, nem elképzelhetetlen, hogy hasonló humanoid robotok a közeljövőben az életünk mindennapos részévé váljanak – dolgozhatnak, szállíthatnak, segíthetnek a városokban, intézményekben, szolgáltatásokban.

A fejlesztők szerint az A2 jövőben recepciós, kézbesítő vagy irányító feladatokat is elláthat majd.

A közelmúltban írtunk arról, hogy új világrekord született a Rubik-kocka kirakásában. Egy robot mindössze 0,103 másodperc alatt képes volt kirakni a világhírű magyar bűvöskockát.