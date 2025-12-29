Hírlevél
észak - korea

Itt a szintlépés, veszélyes robotrepülőgépet teszteltek Kim Dzsongun jelenlétében — videó

1 órája
Újabb komoly katonai üzenetet küldött a külvilágnak Phenjan vasárnap, amikor stratégiai manőverező fegyvereket indított a Nyugati-tenger térségében. A robotrepülőgép-teszt célja a fegyverrendszer harckészségének ellenőrzése, valamint Észak-Korea elrettentő és ellentámadási képességeinek demonstrálása volt Kim Dzsongün jelenlétében.
A KCNA állami hírügynökség közlése szerint a robotrepülőgép-teszt során indított fegyverek több mint két órán keresztül repültek a Koreai-félszigettől nyugatra fekvő Sárga-tenger felett, majd pontosan eltalálták a kijelölt célpontokat. A nyilvánosságra hozott felvételek a kilövést és a becsapódást is bemutatták.

Robotrepülőgép-teszt Észak-Koreában: Kim Dzsongün személyesen felügyelte a stratégiai fegyverek indítását a Sárga-tenger térségében.
Robotrepülőgép-teszt Észak-Koreában: Kim Dzsongün személyesen felügyelte a stratégiai fegyverek indítását a Sárga-tenger térségében.

A beszámolók szerint Kim Dzsongün nagy elégedettségét fejezte ki a robotrepülőgép-teszt eredményei láttán. Hangsúlyozta: Észak-Korea minden erejét a nukleáris harci erők korlátlan és tartós fejlesztésére összpontosítja. A KCNA idézte a vezetőt, aki szerint a nukleáris elrettentés rendszeres ellenőrzése felelős lépés a jelenlegi biztonsági környezetben.

 

Dél-Korea is észlelte az indításokat

A dél-koreai egyesített vezérkari főnökség megerősítette, hogy vasárnap reggel több manőverező fegyver indítását észlelték a Phenjantól északra fekvő Szunan térségéből. Szöul szerint az ilyen robotrepülőgép-teszt és az Észak-Korea által folytatott fegyverkezési programok — beleértve az atommeghajtású tengeralattjáró fejlesztését — veszélyeztetik a Koreai-félsziget stabilitását.

Elemzők szerint üzenet a Nyugatnak

Szakértők úgy látják, hogy a robotrepülőgép-teszt egyszerre szolgálja a precíziós csapásmérő képességek fejlesztését és politikai nyomásgyakorlást az Egyesült Államokra és Dél-Koreára. Egyes elemzések szerint a mostani próbák akár az Oroszországnak szánt fegyverszállítások előkészítését is jelenthetik.

Újabb tesztek jöhetnek

A Yonhap dél-koreai hírügynökség katonai forrásokra hivatkozva nem zárta ki további rakéta- és robotrepülőgép-teszt lehetőségét az újév környékén. 

A dél-koreai hadsereg hivatalosan nem kommentálta az értesülést.

Nukleáris arzenál árnyékában

Szakértői becslések szerint Észak-Korea több tucat nukleáris robbanófejjel rendelkezik. Az ország 2006-os első atomkísérlete óta következetesen fenntartja nukleáris fegyverprogramját, amelyet saját állítása szerint az Egyesült Államok és szövetségesei jelentette katonai fenyegetéssel szembeni elrettentés indokol.

Észak-Korea felpörgeti a fegyvergyártást

Kim Dzsongun észak-koreai vezető elrendelte az ország rakéta- és tüzérségi gyártásának modernizálását, ami arra utal, hogy Phenjan a nukleáris és a hagyományos fegyverek termelésének bővítésére készül a következő pártkongresszus előtt.

Atommeghajtású óriással sokkolta a világot Észak-Korea

Sokkoló felvételeket tett közzé Észak-Korea: Kim Dzsongun bemutatta első atommeghajtású tengeralattjáróját, amely akár évekig is eltűnhet a mélyben, miközben a szakértők szerint újabb veszélyes fegyverkezési spirál indulhat el a Koreai-félszigeten.

 

