Itt a szintlépés, veszélyes robotrepülőgépet teszteltek Kim Dzsongun jelenlétében — videó

A KCNA állami hírügynökség közlése szerint a robotrepülőgép-teszt során indított fegyverek több mint két órán keresztül repültek a Koreai-félszigettől nyugatra fekvő Sárga-tenger felett, majd pontosan eltalálták a kijelölt célpontokat. A nyilvánosságra hozott felvételek a kilövést és a becsapódást is bemutatták.
A beszámolók szerint Kim Dzsongün nagy elégedettségét fejezte ki a robotrepülőgép-teszt eredményei láttán. Hangsúlyozta: Észak-Korea minden erejét a nukleáris harci erők korlátlan és tartós fejlesztésére összpontosítja. A KCNA idézte a vezetőt, aki szerint a nukleáris elrettentés rendszeres ellenőrzése felelős lépés a jelenlegi biztonsági környezetben.
Dél-Korea is észlelte az indításokat
A dél-koreai egyesített vezérkari főnökség megerősítette, hogy vasárnap reggel több manőverező fegyver indítását észlelték a Phenjantól északra fekvő Szunan térségéből. Szöul szerint az ilyen robotrepülőgép-teszt és az Észak-Korea által folytatott fegyverkezési programok — beleértve az atommeghajtású tengeralattjáró fejlesztését — veszélyeztetik a Koreai-félsziget stabilitását.
Elemzők szerint üzenet a Nyugatnak
Szakértők úgy látják, hogy a robotrepülőgép-teszt egyszerre szolgálja a precíziós csapásmérő képességek fejlesztését és politikai nyomásgyakorlást az Egyesült Államokra és Dél-Koreára. Egyes elemzések szerint a mostani próbák akár az Oroszországnak szánt fegyverszállítások előkészítését is jelenthetik.
Újabb tesztek jöhetnek
A Yonhap dél-koreai hírügynökség katonai forrásokra hivatkozva nem zárta ki további rakéta- és robotrepülőgép-teszt lehetőségét az újév környékén.
A dél-koreai hadsereg hivatalosan nem kommentálta az értesülést.
Nukleáris arzenál árnyékában
Szakértői becslések szerint Észak-Korea több tucat nukleáris robbanófejjel rendelkezik. Az ország 2006-os első atomkísérlete óta következetesen fenntartja nukleáris fegyverprogramját, amelyet saját állítása szerint az Egyesült Államok és szövetségesei jelentette katonai fenyegetéssel szembeni elrettentés indokol.
